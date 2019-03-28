«Настоящие пираты»: мигранты захватили спасавшее их судно

Мир

Мигранты из Ливии захватили грузовое судно, которое спасло их в Средиземном море. Об этом пишет DW.

Сообщается, что танкер Elhiblu-1 подобрал 108 человек, которые пытались попасть в Европу. Узнав, что корабль собирается вернуть их в Ливию, мигранты перехватили управление судном и направились в сторону Мальты. О состоянии членов экипажа не сообщается, связь с ними пока не установлена.

Мальтийские власти подтвердили захват корабля и добавили, что не позволят ему пристать к берегу. В свою очередь, премьер-министр Италии Маттео Сальвини критически высказался о захвативших судно ливийцах и заявил, что итальянские порты также не примут мигрантов.

«Это не бедствующие мигранты, а пираты. Они увидят Италию только через телескоп», — сказал политик.

Журналисты напоминают, что в декабре 2018 года мигранты попытались захватить судно в Великобритании. Четыре пассажира из Африки проникли на итальянский корабль без билета. Когда судно прибыло в устье Темзы, они начали угрожать членам экипажа и требовали приблизиться к берегу, где намеревались прыгнуть за борт и доплыть до суши. 25 бойцов спецназа штурмом отбили корабль, злоумышленники быстро сдались.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году в Греции вынесли приговор гражданам Украины, которых обвинили в перевозке беженцев из стран Ближнего Востока. Двое украинцев работавших на прогулочных судах в Турции, получили по 18 месяцев заключения, еще четверых осудили на максимальные сроки, которые они должны отбывать в греческой тюрьме.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter