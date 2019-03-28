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Шокирующие реалии российской больницы: семилетнего школьника трижды изнасиловали за три дня, — СМИ
Жительница Подмосковья заявила о том, что ее сына — семилетнего школьника изнасиловали пациенты больницы, где лечился мальчик. Предполагаемых насильников трое, всем — по 14 — 15 лет, пишет МК.
По словам женщины, ребенка положили в больницу с подозрением на паховую грыжу. После операции он лежал в палате с несколькими подростками, к которым заходили приятели из соседнего бокса.
Сын рассказал, что гости подкараулили его около туалета, сняли штаны и укололи в бедро, после чего ему стало плохо. Он признался матери, что изнасилование случилось трижды за три дня, и подростки запретили ему рассказывать об этом кому-нибудь.
Мать заявила, что заметила странности в поведении сына во время визитов в больницу.
«Сын был слаб, у него были расширенные зрачки, но он ничего не рассказывал. Дома после выписки он два дня отсыпался и ничего не ел», — цитирует женщину издание.
Мальчик выдержал несколько дней, после чего рассказал о случившемся родителям, а те обратились в полицию.
Двадцатого марта по факту изнасилования несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие ищет предполагаемых преступников. Ребенку предстоит пройти ряд экспертиз, а дело взяла на контроль прокуратура.
По информации издания, мальчик находится в состоянии сильного стресса, отчего его допрос затруднен. Семья ребенка входит в число благополучных, сам он описывается учителями положительно, на учете в больнице не состоит.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Киевом отец-педофил разрешал куму насиловать собственных дочерей.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?