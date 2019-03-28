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Прощай, убийца-пластик: в ЕС готовятся к запрету одноразовой посуды и ватных палочек
Депутаты Европарламента в среду, 27 марта, приняли законопроект, предусматривающий запрет в ЕС одноразовых пластиковых изделий, таких как трубочки для питья, пластиковая посуда и ватные палочки. Об этом сообщает «Deutsche Welle».
Текст законопроекта был согласован на переговорах между Европарламентом и представителями стран-членов в декабре 2018 года, поэтому ожидается, что он будет быстро утвержден Европейским Советом.
Запрет должен вступить в силу 2021 года.
Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что Евросоюз не был крупнейшим источником пластикового загрязнения в мире, но эта мера может служить примером для других стран.
Кроме запрета на одноразовые пластиковые изделия, которые можно заменить альтернативными, ЕС также будет поощрять страны-члены сократить использование пластиковых упаковочных материалов и ввести более жесткие правила ярлыков.
Напомним, с предложением сократить использование одноразового пластика Еврокомиссия выступила в мае 2018 года. В свою очередь, Минэкологии призвало украинцев ограничить использование одноразовой пластиковой посуды.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Индонезии в желудке туши кита нашли 6 кг пластиковых отходов, которые стали причиной его смерти.
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