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Мир

Прощай, убийца-пластик: в ЕС готовятся к запрету одноразовой посуды и ватных палочек

3:55 28 марта 2019 11
Пластик
Инф. «ФАКТОВ»

Депутаты Европарламента в среду, 27 марта, приняли законопроект, предусматривающий запрет в ЕС одноразовых пластиковых изделий, таких как трубочки для питья, пластиковая посуда и ватные палочки. Об этом сообщает «Deutsche Welle».

Текст законопроекта был согласован на переговорах между Европарламентом и представителями стран-членов в декабре 2018 года, поэтому ожидается, что он будет быстро утвержден Европейским Советом.

Запрет должен вступить в силу 2021 года.

Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что Евросоюз не был крупнейшим источником пластикового загрязнения в мире, но эта мера может служить примером для других стран.

Кроме запрета на одноразовые пластиковые изделия, которые можно заменить альтернативными, ЕС также будет поощрять страны-члены сократить использование пластиковых упаковочных материалов и ввести более жесткие правила ярлыков.

Напомним, с предложением сократить использование одноразового пластика Еврокомиссия выступила в мае 2018 года. В свою очередь, Минэкологии призвало украинцев ограничить использование одноразовой пластиковой посуды.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Индонезии в желудке туши кита нашли 6 кг пластиковых отходов, которые стали причиной его смерти.

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