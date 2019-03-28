Том Круз запретил своей бывшей жене Николь Кидман присутствовать на свадьбе их сына (фото)

Шоу-бизнес

Голливудская звезда Николь Кидман не будет присутствовать на свадьбе своего сына Коннора. Ее бывший муж Том Круз запретил Коннору приглашать свою мать на торжество. Как сообщает издание Radar Online, 24-летний Коннор Круз собирается жениться на итальянке по имени Сильвия. Девушка является последовательницей Церкви сайентологии — как ее родители, сам Том Круз, а также его приемные дети Коннор и Изабелла. Не так давно Сильвия переехала из Италию во Флориду, где и встретилась с бывшим диджеем Коннором. Невеста получила полное одобрение Тома. Так что подготовка к свадьбе — уже в полном разгаре.

«Том запретил приглашать Николь. И его слово — закон. Коннор, который благоговеет перед отцом, повиновался», — сообщает осведомленный источник. Сайентологи считают Николь «подавляющей личностью». Кроме того Круз вообще не желает знаться с экс-супругой, с которой давно порвал все отношения.

Кидман и Круз поженились в 1990 году. За годы своего брака они взяли на воспитание двух приемных детей — дочь Изабеллу и сына Коннора. Кинозвезды развелись в 2001 году. Дети остались с отцом. Католичка Николь, которая под влиянием супруга одно время увлеклась сайентологией, во время развода сказала, что не хочет, чтобы ее дети воспитывались сайентологами. Однако Том воспитал их в своей вере. «Они способны принимать собственные решения. Они решили стать сайентологами. И, поскольку я мать, моя работа — любить их», — сказала Кидман в одном из интервью. При этом актриса, как утерждают ее близкие, считает, что именно сайентология разрушила ее брак и испортила отношения с детьми. Николь, как известно, сейчас замужем за певцом Китом Урбаном, от которого у нее имеется две дочери.

У Круза также есть биологическая дочь Сури от брака с актрисой Кэти Холмс. Однако после развода с Кэти, который был оформлен в 2012 году, Том практически не общается с дочкой, которой в апреле исполнится 13 лет. Холмс, которая добилась полной опеки над ребенком, заявила, что отказывается от сайентологических убеждений и будет воспитывать дочь в католической вере.

На днях 26-летняя приемная дочь Тома и Николь Белла заявила, что недавно прошла тренинг по сайентологии — и это «именно то, что ей было нужно». Она также поблагодарила своего звездного отца за помощь в решении проблем. Дизайнер одежды Изабелла Круз в 2015 году вышла замуж за британца Макса Паркера. На ее свадьбе не присутствовали ни Николь, ни Том. Хотя Круз взял на себя все расходы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Том Круз уже пять лет отказывается встречаться со своей дочерью.

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