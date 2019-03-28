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- 9:05 Звезда «Сватов» Добронравов после отмены запрета на въезд в Украину собрался в Крым
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Звезда «Сватов» Добронравов после отмены запрета на въезд в Украину собрался в Крым
После того, как Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Службы безопасности Украины, запретивший въезд в страну звезде телесериала «Сваты», гражданин России Федор Добронравов в очередной раз собрался в аннексированный РФ Крым. Собственно, за незаконное посещение полуострова, а также антиукраинские высказывания, ему запретили въезд в Украину и внесли данные актера в «черные списки» Минкульта.
Как сообщают «Крым.Реалии», актер играет в спектакле «Ловушка для мужа», который планируют показать 8 апреля в Керчи. Информацию о грядущих гастролях также разместили на сайте российского агентства «Санкт-Петербург Концерт».
Сам Добронравов в интервью российскому изданию «Йод» заявил, что не знал о решении суда аннулировать запрет на въезд в Украину.
«Суд отменил запрет? Я не знал, мне пока никто не звонил. Что могу сказать? Я рад, хотя, честно говоря, не понимаю, почему мне до этого запрещали», — сказал он.
Напомним, что внесение какого-либо актера в «черные списки», в соответствии с украинским законодательством, влечет за собой аннулирование лицензии, выданной на показ фильмов и сериалов с его участием. Запрет в отношении Добронравова оспаривали «Телерадиокомпания студия 1 + 1» и ООО «Киноквартал».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», актер Федор Добноравов был внесен в списки деятелей культуры, представляющих угрозу для национальной безопасности Украины, в ноябре 2017 года.
А 10 января 2019 года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску создателей сериала «Сваты» к Минкульту, потребовавших исключения актера из «черного списка», а также возвращения сериала в прокат.
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