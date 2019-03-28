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Одноклубник Зинченко похвастался женой и автомобилем за полмиллиона (фото)
Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон, перешедший в команду Хосепа Гвардиолы летом 2017-го из «Бенфики» за 40 млн евро, вернулся в расположение «горожан» после международной паузы (голкипер сыграл за сборную Бразилии в поединке с Панамой — 1:1 и был в запасе в спарринге с Чехией — 3:1).
Первым делом бразилец похвастался яркой фотографией в Instagram. На снимке вратарь вместе с супругой Лаис позирует на фоне своего автомобиля Lamborghini Aventador S Roadster. Примерная стоимость такой машины составляет 500 тысяч евро (Эдерсону платят в «МанСити» 80 тысяч евро в неделю).
В текущем сезоне одноклубник нашего Александра Зинченко провел за «МанСити» 30 поединков, из которых 14 отстоял «на ноль».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Фото Getty Images
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