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Спорт

Одноклубник Зинченко похвастался женой и автомобилем за полмиллиона (фото)

10:21 28 марта 2019 627
Эдерсон
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон, перешедший в команду Хосепа Гвардиолы летом 2017-го из «Бенфики» за 40 млн евро, вернулся в расположение «горожан» после международной паузы (голкипер сыграл за сборную Бразилии в поединке с Панамой — 1:1 и был в запасе в спарринге с Чехией — 3:1).

Первым делом бразилец похвастался яркой фотографией в Instagram. На снимке вратарь вместе с супругой Лаис позирует на фоне своего автомобиля Lamborghini Aventador S Roadster. Примерная стоимость такой машины составляет 500 тысяч евро (Эдерсону платят в «МанСити» 80 тысяч евро в неделю).

В текущем сезоне одноклубник нашего Александра Зинченко провел за «МанСити» 30 поединков, из которых 14 отстоял «на ноль».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Фото Getty Images

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