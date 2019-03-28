Происшествия

В центре Николаева несовершеннолетний повалил столб и заблокировал движение троллейбусов: фото с места ДТП

Авария произошла около 7:00 в четверг, 28 марта, на Центральном проспекте в Николаеве. Как сообщили «ФАКТАМ» в управлении патрульной полиции Николаева, по предварительной информации, автомобиль Toyota Venza в районе пересечения проспекта с улицей Водопроводной на бешеной скорости вылетел за пределы проезжей части, врезался в опору электропередачи, а затем — в припаркованный ZAZ Forza. При этом Toyota загорелась. Огонь погасил пассажир и прибывшие пожарные.

Как выяснилось, за рулем Toyota Venza был 17-летний юноша, не имеющий документов на управление машиной. Он взял ключи от нее у родителей без спроса. В ДТП парень получил травмы, и его увезла скорая помощь. Пассажир отделался легким испугом. И Toyota, и ZAZ получили значительные повреждения.

А из-за сваленного столба электропередачи блокировано движение троллейбусов в сторону микрорайонов Лески и Намыв. Для другого транспорта полиция организовала объезд.

Двумя днями ранее в Киеве полицейский автомобиль врезался в столб в районе телевышки. В тот же день под Киевом на Бориспольской трассе столкнулись девять машин. Опубликованы фото и видео происшествия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном ДТП в центре Киева. Столкнувшиеся машины разлетелись в разные стороны, одна из них врезалась в столб и дорожное ограждение.

Фото Новости-N



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