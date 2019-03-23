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Страна: Германия
Мануфактура: Meissen
Год создания: 2000
Время выпуска: конец XIX века
Высота: 19 см
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Ровно 310 лет назад, 28 марта 1709 года, немецкий алхимик Иоганн Бетгер передал придворной канцелярии саксонского курфюста Августа Сильного записи о своих заключительных опытах по получению фарфора. Успех экспериментов Бетгера предопределил настоящее открытие: молодой алхимик обнаружил, что так называемая «шнорровская земля», добывавшаяся под Дрезденом и обычно использовавшаяся для пудрения париков, является для производства фарфора материалом, ничуть не уступающим или даже превосходящим каолин — породу, которая китайскими фарфоровыми мастерами много веков держалась в строжайшем секрете.
Вообще-то до момента получения твёрдого фарфора Бетгер был заперт в крепости Кенигштайн. Содержался он там по приказу Августа Сильного, который очень нуждался в деньгах и посему заставлял молодого алхимика искать секрет «философского камня» и превращения в золото минералов, никакого отношения к этому драгоценному металлу не имеющих. А поскольку столетиями в Европе китайский фарфор ценился на вес золота (даже знатные особы считали фарфоровые черепки, вставленные в золотую оправу, предметами роскоши и носили их на шее!), то открытие Бетгера было по достоинству оценено могущественным курфюстом Саксонии, который освободил алхимика из-под стражи и назначил его руководителем фарфорового завода в Мейссене.
Правда, свободе Бетгер радовался недолго — за попытку продать тайну изготовления фарфора королю Пруссии он снова был заключён под стражу. Но к тому времени саксонский фарфор уже обрёл славу во всей Европе.
В своё время, бывая и в Дрездене, и в Мейссене, мы близко познакомились с истоками создание одного из первых в Европе и лучших в мире фарфоровых производств. Нашу коллекцию пополнили прекрасные изделия старинных мейссенских мастеров, включая знаменитый комплект «Времена года», состоящий из уникальных подсвечников, каминных часов и грандиозной люстры, украшенных множеством изящных фигурок и красивейших цветов. Так что сегодня в какой-то мере и мы ощущаем свою причастность к юбилею открытия знаменитого саксонского фарфора.
Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня.
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?