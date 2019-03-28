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Спорт

Стала известна судьба Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

12:14 28 марта 2019 71
Оле-Гуннар Сульшер
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Руководство «Манчестер Юнайтед» утвердило 46-летнего норвежца Оле-Гуннара Сульшера в роли главного тренера, сообщает официальный сайт английского клуба. Контракт со специалистом, ранее исполнявшим обязанности наставника команды, рассчитан на три года.

Напомню, что в декабре прошлого года Сульшер ушел из норвежского «Мольде» и на временной основе возглавил «МЮ» после увольнения Жозе Моуриньо.

Под руководством норвежца «Манчестер Юнайтед» провел во всех турнирах 19 матчей, в которых одержал 14 побед, два раза сыграл вничью и трижды проиграл (беспроигрышная серия «МЮ» после прихода Сульшера насчитывала 11 встреч!). При этом команда в Лиге чемпионов выбила из турнира «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал еврокубка.

Кстати, именно в «МЮ» Сульшер провел лучшие годы своей карьеры футболиста, выиграв с командой 12 трофеев. В частности, именно гол норвежца в компенсированные минуты принес его команде победу на «Камп Ноу» в финале Лиги чемпионов 1999 года с «Баварией» (2:1).

«Спасибо за лучшую ночь в моей жизни, это было лучше, чем моя первая брачная ночь», — сказал тогда Оле-Гуннар Сульшер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «МЮ» в дебютном матче Сульшера повторил достижение времен Фергюсона.

Фото Getty Images

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