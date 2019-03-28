Мир

В Сирии заметили новую ЧВК: при чем здесь Украина

В сети появилась информация о частной военной компании «Вега», которая якобы тренирует в Сирии проасадовскую группировку представителей палестинской диаспоры «Лива аль-Кудс». Эта ЧВК, по данным исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT), является частной и сотрудничает с российскими военными.

Напомним, российский бизнесмен Евгений Пригожин, который контролирует ЧВК «Вагнер», проявляет в последнее время повышенную активность в Африке.

По предположению CIT, компания «Вега» начала работать в Сирии летом 2018 года.

В январе этого года фотографии людей с нашивками Vega Strategic Services в районе сирийского Алеппо опубликовал бывший корреспондент ANNA News Олег Блохин.

По данным CIT, компания Vega Strategic Services появилась в апреле 2011 года в Николаеве (Украина). Ее основали бывшие участники международных элитных и специальных подразделений России и Украины, говорилось в описании. Она обеспечивала безопасность фирмам и частным лицам в сферах с повышенным риском, а также охраняла морские суда.

В июне 2012 года компания переехала на Кипр и сменила название на Vegacy Strategic Services Ltd., однако в мае 2018-го, согласно документам, была ликвидирована. Среди ее владельцев значились гражданин Украины Анатолий Смолин и компания Draugas Consulting Ltd., зарегистрированная на фирму-однодневку. По данным CIT, головной офис компании располагался на Кипре, а ее отделения находились в Украине, России (в Москве и Иркутске), Сирии, Таиланде, Великобритании и Германии.

Один из основателей «Веги», по версии CIT, Анатолий Смолин — уроженец украинского Николаева. Известно, что он служил в Военно-морском флоте и КГБ СССР, а затем — в подразделениях МВД Украины. С 1997 года он занимается бизнесом. На его имя, по состоянию на март 2019 года, в Украине зарегистрированы две компании: агентство безопасности «Альфа-Щит» и «Вега Стратеджик Сервісес».

Расследователи заявляют, что в «Веге» в 2012—2014 годах якобы работал Дмитрий Джиникашвили из Одессы, который позднее перешел в «Славянский корпус», а затем в агентство ANNA News. Кроме того, в создании «Веги» принимал участие основатель другой частной военной компанией Omega Consulting Group Андрей Кебкало. Об этом он рассказывал в одном из интервью. В беседе с CIT Кебкало подтвердил, что создавал компанию вместе с Анатолием Смолиным, но в конце 2012 года ушел из-за разногласий по ведению бизнеса. По его сведениям, сейчас ЧВК «Вега» базируется в России и работает в Сирии.

Анатолий Смолин, по словам Кебкало, также возглавляет частное охранное предприятие «Легат», которое охраняет аптеки, магазины и склады в Москве. Сам Смолин в публичных выступлениях также называл себя директором ООО «Легат». На сайте «Легата» сказано, что кроме России фирма предоставляет услуги охраны в других странах, в том числе создает «комплексную систему безопасности в зонах и регионах повышенного риска».

Как предполагает CIT, «Легат» — это российское отделение «Веги», поскольку у компании тот же адрес, что был у кипрской Vegacy Strategic Services. «Легат» принадлежит владельцу холдинга «Флория» Игорю Страмилову и бывшему военному Валерию Засенко.

Ранее «ФАКТЫ» писали о ЧВК «Вагнера», которая работает по всему миру. В начале марта 300 наемников из российской частной военной компании Вагнера «засветились» в Ливии.

Недавно СБУ обнародовала имена и фамилии российских наемников, которые «защищали» мир в Судане. Украинская спецслужба представила материалы, свидетельствующие, что российские наемники и вооружение доставлялись в Судан и другие страны региона непосредственно авиацией Министерства обороны РФ.

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