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Выпивавший по шесть банок энергетиков в день мужчина едва не лишился языка (фото)

Учитель Дэн Роялс, выпивавший по пять-шесть банок энергетических напитков в день, едва не лишился языка. Доктор сказал мужчине, что содержащиеся в энергетиках сахар и химические вещества буквально разъедают его плоть. Как сообщает издание Metro, Дэн показал в соцсети свой «сожженный» энергетиками язык и призвал пользователей быть осторожными. Сам он, опасаясь лишиться языка, старается избавиться от своей привычки.

«Кто пьет энергетические напитки? Кто зависим от них? Возможно, теперь вы передумаете… Посмотрите на фото. Вот что эта дрянь сделала с языком. А представьте, что они делают с вашими внутренностями», — написал австралиец Роялс, ныне проживающий в Азии.

«Просто чтобы было всем ясно: я забочусь о здоровье ротовой полости, но это все от напитков. Я курю, но курение не имеет к этому никакого отношения», — добавил он.

В каждой банке любимого напитка Дэна содержится около 58 граммов сахара.

Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, напитки с большим содержанием сахара и высокой кислотностью могут наносить серьезный ущерб зубам и полости рта.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ирландский любитель газировки ужаснул интернет снимками своих зубов.

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