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Исхудавшая Анна Курникова станцевала на столе в бикини (видео)
Бывшая российская теннисистка и модель Анна Курникова опубликовала у себя в Instagram видео, где она танцует, стоя на столе в цветастом купальнике-бикини и в босоножках на шпильках. Видео было снято на крыше небоскреба во время рекламной фотосессии.
37-летняя Курникова, которая в декабре 2017 году родила двойняшек Люси и Николаса испанскому певцу Энрике Иглесиасу (их отношения длятся с 2001 года), доказала, что все еще находится в отличной физической форме. Экс-спортсменка заметно похудела. Однако не все поклонники россиянки остались довольны ее обновленным обликом. Многие сочли, что она выглядела лучше, когда была немного полнее.
Ранее «ФАКТЫ» писали — После рождения двойняшек понял, что все матери на свете — героини, — Энрике Иглесиас.
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