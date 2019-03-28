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Шоу-бизнес

Исхудавшая Анна Курникова станцевала на столе в бикини (видео)

13:02 28 марта 2019 43
Анна Курникова
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Бывшая российская теннисистка и модель Анна Курникова опубликовала у себя в Instagram видео, где она танцует, стоя на столе в цветастом купальнике-бикини и в босоножках на шпильках. Видео было снято на крыше небоскреба во время рекламной фотосессии.

37-летняя Курникова, которая в декабре 2017 году родила двойняшек Люси и Николаса испанскому певцу Энрике Иглесиасу (их отношения длятся с 2001 года), доказала, что все еще находится в отличной физической форме. Экс-спортсменка заметно похудела. Однако не все поклонники россиянки остались довольны ее обновленным обликом. Многие сочли, что она выглядела лучше, когда была немного полнее.

Публикация от ? Anna ? (@annakournikova)

Ранее «ФАКТЫ» писали — После рождения двойняшек понял, что все матери на свете — героини, — Энрике Иглесиас.

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