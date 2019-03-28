- 14:46 Взрывы в Кропивницком: в прокуратуре назвали причины ЧП
- 14:37 Скромная Кейт Миддлтон навестила скаутов, а гламурная королева Елизавета покормила морковкой лошадей
- 14:27 Уайлдер запугивает своего следующего соперника
- 14:20 Взрыв на полигоне под Черниговом: появились сведения о пострадавшем
- 14:18 Украинские выборы значат для Европы не меньше, чем Brexit или «желтые жилеты» во Франции
- 14:18 Не расслабляйтесь: синоптик выступила с важным предупреждением для водителей
- 14:11 Би-би-си извинилась перед Порошенко
- 14:10 В России состоялось закрытое судебное заседание по делу пленных украинских моряков
- 14:06 Образ Тараса Бульбы Гоголь списал со своего предка — гетмана Правобережной Украины
- 14:02 Гвоздик — Нгумбу: где смотреть чемпионский бой за пояс WBC
Би-би-си извинилась перед Порошенко
Британская медиакомпания Би-би-си принесла извинения и согласилась возместить ущерб президенту Украины Петру Порошенко. Извинение связано с ложной публикацией о том, что за организацию встречи Порошенко с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была произведена оплата.
В статье, опубликованной в мае прошлого года (она уже снята с сайта Би-би-си), утверждалось, что 400 тысяч долларов было выплачено бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну, якобы организовавшему встречу.
Утверждение, касающееся встречи в июне 2017 года, не соответствует действительности, сообщается на сайте Би-би-си.
Би-би-си также сообщила о своей ошибке в телевизионном бюллетене News at Ten в Великобритании.
«Мы приносим извинения г-ну Порошенко за любые причиненные страдания и договорились возместить ему ущерб, судебные издержки и приняли участие в совместном заявлении в открытом судебном заседании», — заявили в Би-би-си.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент Украины Петр Порошенко будет судиться с бизнесменом Игорем Коломойским, которому принадлежит телеканал «1+1».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»