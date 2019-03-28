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Политика

Би-би-си извинилась перед Порошенко

14:11 28 марта 2019 173
Петр Порошенко
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Британская медиакомпания Би-би-си принесла извинения и согласилась возместить ущерб президенту Украины Петру Порошенко. Извинение связано с ложной публикацией о том, что за организацию встречи Порошенко с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была произведена оплата.

В статье, опубликованной в мае прошлого года (она уже снята с сайта Би-би-си), утверждалось, что 400 тысяч долларов было выплачено бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну, якобы организовавшему встречу.

Утверждение, касающееся встречи в июне 2017 года, не соответствует действительности, сообщается на сайте Би-би-си.

Би-би-си также сообщила о своей ошибке в телевизионном бюллетене News at Ten в Великобритании.

«Мы приносим извинения г-ну Порошенко за любые причиненные страдания и договорились возместить ему ущерб, судебные издержки и приняли участие в совместном заявлении в открытом судебном заседании», — заявили в Би-би-си.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент Украины Петр Порошенко будет судиться с бизнесменом Игорем Коломойским, которому принадлежит телеканал «1+1».

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