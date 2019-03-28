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Украинские выборы значат для Европы не меньше, чем Brexit или «желтые жилеты» во Франции
Выборы в Украине в 2019 году — как президентские в марте и апреле, так и парламентские в октябре, — могут стать первыми с 2010-го, которые просигнализируют, что Украина теряет проевропейский импульс и может вернуться к своего рода «примирению» с Россией. Между тем Запад уделяет мало внимания украинским выборам, там все сосредоточены на Brexit или протестах «желтых жилетов» во Франции. Однако нужно отметить, что, если проевропейские голоса в Украине постепенно утихнут, а российские имперские стремления возродятся, Европа предстанет перед гораздо большими вызовами, чем могут создать для нее Brexit или «желтые жилеты». Об этом говорится в статье Владислава Иноземцева «Когда кружат российские ястребы, для Запада было бы разумным не оставлять без внимания выборы в Украине на этой неделе» для британского издания The Independent.
Хотя сегодня нет откровенно пророссийских кандидатов, которые могут выйти во второй тур президентских выборов, и российская пропаганда в Украине официально запрещена, Кремль делает ставку на различные тактики и может выиграть. Путин, как и многие в России, отчаянно жаждет реванша за «унижение» в 2004-м и 2014 годах. Ныне Кремль хочет не столько навязать Украине собственного марионеточного президента, сколько убрать от власти нынешнего. Ведь Порошенко решительно выступил против российской агрессии на востоке Украины и внес значительный вклад в возрождение экономики страны. Он также продвигал вопрос помощи Украине и санкций против России со стороны западных правительств. Кроме того, ему удалось восстановить независимость Православной Церкви Украины от российской.
Тем временем Кремль пытается остановить дальнейшее движение Украины в Европу, действуя почти незаметно, используя достоинства свободного и демократического общества, с целью вернуть Украину к авторитарному и олигархическому прошлому.
Запад должен признать, что украинская политика является для него важной и в ней необходимо участвовать, так как могут выиграть или Россия, или Европа (но наверняка не обе).
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