- 15:37 В Украине создано мощное электромагнитное оружие
- 15:26 Верят в честность: социолог поделилась интересными наблюдениями о настроениях украинцев перед выборами
- 15:19 Крупная автоавария в Киеве: разбиты шесть машин, виновник сбежал
- 15:13 Алла Пугачева удивила хулиганским образом на модном показе
- 15:02 Россиян лишили «золота» Олимпиады в Сочи
- 15:00 Показушники: сеть взбудоражила помпезная газификация домов в России
- 14:58 Отобрали миллион гривен: в Одессе по горячим следам поймали члена банды грабителей
- 14:56 Президентский рейтинг: Порошенко обходит Тимошенко
- 14:55 Расследователи рассказали об "украино-российской" ЧВК в Сирии: появился ответ СБУ
- 14:46 Взрывы в Кропивницком: в прокуратуре назвали причины ЧП
Президентский рейтинг: Порошенко обходит Тимошенко
На выборах президента Украины шоумена Владимира Зеленского готовы поддержать 17,8% опрошенных украинцев, нынешнего президента Петра Порошенко — 11,7%, лидера партии «ВО «Батьківщина» Юлию Тимошенко — 8,2%. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 20 по 26 марта.
В то же время, согласно опросу, среди тех, кто готов прийти на выборы и уже определился с кандидатом, за В. Зеленского намерены отдать свои голоса 27,6% респондентов, за П. Порошенко — 18,2%, а за Ю. Тимошенко — 12,8%.
Далее следуют народный депутат Юрий Бойко, за которого готовы проголосовать 7,1% всех опрошенных (11,1% среди тех, кто определился с кандидатом), лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — 5,4% (8,4%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 3,4% (5,2%), экс-глава СБУ Игорь Смешко — 2,8% (4,4%), заместитель председателя парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул — 2,6% (4%), представитель партии «Свобода» Руслан Кошулинский — 1,1% (1,7%). Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей.
Социологи отмечают, что наибольшую поддержку В. Зеленский имеет в Южном регионе (26% среди тех, кто намерен принять участие в выборах). 19% - на востоке страны, 18% - в центре, 16% - на западе.
Рейтинг П. Порошенко самый высокий в Западном (17%) и Центральном (15%) регионах, меньше на юге (10%) и еще меньше на востоке Украины (5%). Ю. Тимошенко сравнительно одинаково поддерживают на западе (11%), юге (10%) и в центральной части страны (9%) и значительно меньше — в восточных областях (3%).
Опрос проводился с 20 по 26 марта 2019 года. Всего было опрошено 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым и Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность не превышает 3,7%.
Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...