Президентский рейтинг: Порошенко обходит Тимошенко

Политика

На выборах президента Украины шоумена Владимира Зеленского готовы поддержать 17,8% опрошенных украинцев, нынешнего президента Петра Порошенко — 11,7%, лидера партии «ВО «Батьківщина» Юлию Тимошенко — 8,2%. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 20 по 26 марта.

В то же время, согласно опросу, среди тех, кто готов прийти на выборы и уже определился с кандидатом, за В. Зеленского намерены отдать свои голоса 27,6% респондентов, за П. Порошенко — 18,2%, а за Ю. Тимошенко — 12,8%.

Далее следуют народный депутат Юрий Бойко, за которого готовы проголосовать 7,1% всех опрошенных (11,1% среди тех, кто определился с кандидатом), лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — 5,4% (8,4%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 3,4% (5,2%), экс-глава СБУ Игорь Смешко — 2,8% (4,4%), заместитель председателя парламентской фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул — 2,6% (4%), представитель партии «Свобода» Руслан Кошулинский — 1,1% (1,7%). Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей.

Социологи отмечают, что наибольшую поддержку В. Зеленский имеет в Южном регионе (26% среди тех, кто намерен принять участие в выборах). 19% - на востоке страны, 18% - в центре, 16% - на западе.

Рейтинг П. Порошенко самый высокий в Западном (17%) и Центральном (15%) регионах, меньше на юге (10%) и еще меньше на востоке Украины (5%). Ю. Тимошенко сравнительно одинаково поддерживают на западе (11%), юге (10%) и в центральной части страны (9%) и значительно меньше — в восточных областях (3%).

Опрос проводился с 20 по 26 марта 2019 года. Всего было опрошено 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым и Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность не превышает 3,7%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.

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