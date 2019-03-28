Отобрали миллион гривен: в Одессе по горячим следам поймали члена банды грабителей (фото)

Происшествия

Угрожая огнестрельным оружием, неизвестные в масках в среду, 27 марта, напали на мужчину возле его дома в городе Измаиле (на юге Одесской области) и завладели крупной суммой денег в отечественной и иностранной валюте.

В результате спецопераций «Перехват» и «Сирена» с подключением представителей других силовых структур региона — нацгвардейцев, пограничников, сотрудников патрульной полиции и охранных фирм — удалось выйти на след бандитов.

«В Одессе задержан участник этой преступной этнической группы, — сообщили в полиции. — Потерпевший сразу обратился к правоохранителям. Он рассказал, что на личной иномарке заезжал в свой гараж, когда из машины, которая подъехала к дому, выскочили трое злоумышленников. Угрожая пистолетом, они разбили окна в его машине, забрали из салона сумку с деньгами и скрылись».

Автомобиль Audi, на котором передвигались подозреваемые, был найден на окраине Измаила. Позднее на территории местного аэропорта работники охраны задержали одного из разыскиваемых — 33-летнего гражданина одной из стран кавказского региона.

«Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Личности двух его сообщников установлены, принимаются меры по их задержанию. Орудие преступления — пистолет — изъято и направлено и экспертизу», — уточнили в полиции. По факту разбойного нападения начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

Как стало известно «ФАКТАМ», представители этнической группировки, подозреваемые в разбое, попав в «кольцо» правоохранителей, бросили свой автомобиль и пешком направились в сторону государственной границы Украины.

Сейчас продолжаются розыскные действия.

Потерпевший специализируется на обмене валюты, в сумке, которую у него отобрали, была сумма, превышающая миллион гривен.

«Поиски двух сообщников задержанного продолжаются, — прокомментировал начальник регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин. — Их личности уже установлены».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе бандиты-«общественники» вымогали у предпринимателей тысячи долларов. В группу входили лица с криминальным прошлым, в том числе выходцы из одной из кавказских стран.

А в Киеве со стрельбой отобрали сумку с деньгами у бизнесмена. В сумке было 40 тысяч долларов. Позже выяснились важные детали громкого ограбления.

Недавно под Киевом трое грабителей в масках и с автоматами ограбили ювелирный магазин.

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