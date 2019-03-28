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Показушники: сеть взбудоражила помпезная газификация домов в России
В городе Советске Калининградской области (Россия) чиновники во главе с губернатором Антоном Алихановым провели торжественную церемонию пуска газа. Торжества состоялись в окружении лачуг, облезлых фасадов и разваленных сараев, но были песни и танцы. Фото в Twitter опубликовал Michael Avrinsky.
«Торжественный пуск газа, город Советск, Калининградская область, Россия. 2019 год», — написал он.
Пользователи соцсети были в шоке от увиденного. На улице 21 век, страна-газоколонка, а на границе с Европой существует разрушенное средневековье, в котором живут люди. Комментарии были удивленными, возмущенными, местами с издевкой.
«Я думал: съёмки фильма про войну».
«А почему на открытом воздухе? Не подействует же. Максимум покашляют».
«Ана снимке последствия газовой атаки?»
«Интересно, люди в Советске знают, что буквально на другом берегу Немана, в Литве, уровень жизни в несколько раз выше?»
«Лачуги…В Центре Европы, это ли не мрак?»
«Антураж такой, как будто запустили иприт».
«Это какой век? Может это газ запускают в бараки концлагеря в 1943?»
«А где лошади и рыцари? Больше похоже на средневековую деревушку».
«А город забыли построить?»
«Победили Германию во всех смыслах».
«А Кенигсберг давно наш? Что же ему не так повезло, как Крыму?»
В сети также опубликовали видео празднования этого российского «прорыва».
Ранее «ФАКТЫ» публиковали фото из оккупированных Донецка и Луганска, куда разруху и нищету принес «русский мир». А также приводили шокирующие данные о смертности на оккупированном Донбассе.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!