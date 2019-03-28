В столице Бангладеш люди спускались по проводам, спасаясь из горящего высотного здания (фото)

Мир

В четверг, 28 марта, в столице Бангладеш Дакке произошел пожар в высотном здании, известном как F.R. Tower. По официальным данным, погибли по меньшей мере 19 человек. Еще 70 получили ожоги и ранения. Спасательная операция продолжается.

F.R. Tower является 24-этажным бизнес-центром. Большинство помещений в нем отведено под офисы. Пожар произошел в разгар рабочего дня. Как утверждают очевидцы, несколько человек пытались спуститься вниз, держась за коммуникационные кабели, но сорвались.

Одному из них это удалось сделать. Его зовут Мамунур Рашид Мумун. Он работает менеджером в многонациональной компании, офис которой расположен на 10-м этаже. Мамунур рассказал журналистам, что как раз готовился к дневной молитве, когда ему позвонили и сказали, что начался пожар. Это было в 12:45 по местному времени.

61-летний Мумун бросился к лестнице. Когда он добрался до нее, все уже затянуло дымом, стало очень трудно дышать. Тогда он разбил окно, схватился за телефонные и интернет-кабели и смог спуститься по ним на шестой этаж. Там он через окно залез обратно в здание. Нижние этажи не были задымлены. «Мне очень повезло. А вот двое моих коллег, похоже, погибли», — сказал Мамунур.

В тушении огня принимали участие 11 пожарных бригад. Им удалось локализовать пожар.

К сожалению, в Дакке, где проживают около 20 миллионов человек, крупные пожары — не редкость. В феврале в одном из таких городских пожаров погибли 70 человек.

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