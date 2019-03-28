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На Хортице зафиксирована массовая гибель диких кабанов: что происходит
Остров Хортица объявлен карантинной зоной из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Также зоной наблюдения стала десятикилометровая территория вокруг острова. В течение ближайших 40 дней на Хортицу будет запрещено приезжать с животными, а в Запорожье усилят контроль за продажей мяса, чтобы не допустить к реализации зараженную свинину.
О вспышке африканской чумы свиней в Запорожье заговорили после того, как на острове были обнаружены мертвыми 15 диких кабанов. Экспертиза подтвердила, что причиной смерти стала именно АЧС. Вспышка заболевания может полностью уничтожить популяцию диких свиней на Хортице. Пока что поголовье кабанов оценивают в сотню особей. Экологи проводят осмотр территории острова, чтобы оценить угрозу заражения животных.
Как сообщает Интерфакс-Украина, для людей вспышка АЧС не представляет опасности. Тем не менее, в городе усилят контроль за мясными рядами на рынках. Жителей Запорожья также просят не покупать мясо в местах стихийной торговли.
Напомним, ранее вспышка африканской чумы свиней была обнаружена в Донецкой области. Также свиные туши с признаками АЧС были найдены в Харькове.
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