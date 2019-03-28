Как правильно питаться в Великий пост, чтобы прийти в форму к лету: советы известного диетолога

Стиль жизни

К Великому посту (который начался 11 марта и закончится 28 апреля), «Сніданок з 1+1» запустил интернет-ролики под названием #РуйнівникиМлинців. Его задача — помочь украинцам быстро прийти в форму, а также чувствовать себя легко и бодро на протяжении всего поста. По заверению авторов идеи, для этого достаточно придерживаться правильного питания и не забывать о физической нагрузке. За вопросы питания отвечает известный диетолог, автор книги «Їж, пий, худни» Наталья Самойленко. А примеры физических упражнений дает звездный тренер Ксения Литвинова. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Наталья Самойленко рассказала, как правильно питаться в пост, от каких блюд стоит отказаться и какими продуктами заменить мясо и молоко.

— Наталья, сейчас многие украинцы придерживаются поста. Полезен ли он для организма?

— Пост и временное воздержание от мяса довольно полезны. Дело в том, что потребление большого количества красного мяса способствует формированию в организме избытка такого вещества, как гомоцистеин, который приводит к увеличению риска раковых заболеваний и нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы. Но нужно понимать, что строгий пост (отказ не только от мяса, но и от рыбы, яиц, молочных продуктов) противопоказан беременным и кормящим женщинам, а также тем, кто планирует беременность. Не стоит его придерживаться детям, особенно девочкам в подростковом возрасте; людям с тяжелыми хроническими заболеваниями. А также пожилым людям и путешественникам.

— Каким правилам стоит следовать во время поста, чтобы не навредить здоровью?

— В первую очередь важно ограничить организм от стресса в связи с изменением рациона, поэтому следует оставить такой же режим питания и количество приемов пищи, как и обычно. Также необходимо не пропускать приемы пищи и не увеличивать порции.

— Какими продуктами можно заменить мясо в этот период?

— Отказ от мяса — это в первую очередь уменьшение поступления в организм железа, витамина B12 и мясного белка. Компенсировать их недостаток можно с помощью бобовых (фасоль, чечевица, нут, хумус). Интересно, что если сравнить содержания белка, то в чечевице его даже чуть больше, чем в говядине, и он усваивается намного лучше. Чемпионом по содержанию белка среди орехов является миндаль, он фактически может заменить мясо. Также, если организм хорошо воспринимает грибы, их обязательно нужно включить в рацион. Что касается молочных продуктов, то их можно заменить соевыми аналогами, например, сыром тофу. К тому же коровье молоко отлично заменяется растительным — миндальным, кокосовым, рисовым.

— Недавно вы запустили челлендж #РуйнівникиМлинців. Откуда такое название?

— Новый год, Рождество, Масленица — зимние праздники часто оставляют не только приятные воспоминания, но лишние сантиметры на талии, а также истощенность организма после потребления жирной и тяжелой пищи. Поэтому с окончанием недели поедания блинов и приходом весны мы решили запустить такой челлендж, чтобы мотивировать зрителей возвращаться к здоровому образу жизни. До конца мая в социальных сетях проекта я буду давать советы по правильному питанию и сбалансированному рациону, а фитнес-тренер Ксения Литвинова поделится несложными и эффективными комплексами упражнений, которые можно делать дома.

— Какие базовые правила надо учитывать, чтобы прийти в форму? От чего в первую очередь нужно отказаться, а что, наоборот, добавить?

— Во-первых, очень важна структура рациона. Если он хаотичный, то человек худеть не будет. Нужно определиться с количеством приемов пищи в день и строго придерживаться этого графика. Во-вторых, нужно следить за биоритмикой питания, то есть правильная еда в правильное время. Есть продукты, которые лучше употреблять в первой половине дня, ведь после они не принесут пользы. Если до так называемого экватора — 15:00 — мы имеем три приема пищи, а после — два, вес будет снижаться. Конечно, полностью исключаем из рациона фастуфуд, консервы, колбасы и другие вредные продукты. Кроме того, обязательно нужно добавить физическую активность, для начала — хотя бы обычные пешие прогулки.

— Какой прием пищи вы считаете самым полезным?

— Очень важно не пропускать завтраки. Этот прием пищи позитивно влияет на уровень гормонов и ускоряет метаболизм. Согласно статистике, наличие завтрака в рационе снижает уровень ожирения у детей на 30%. Но все же обед должен быть основным и самым питательным приемом пищи, когда порция увеличивается до 400−450 г. Дело в том, что именно обед находится в зоне ферментативной активности, когда наш организм может переваривать самые сложные белки, в частности мясо. Что касается ужина, то периодически полезно оставаться без вечернего приема пищи, это может помочь в борьбе с лишними килограммами. Вечером замедляется метаболизм, соответственно, обменные процессы тоже идут медленнее, поэтому на ужин должен приходиться минимальный процент от общего приема пищи в день. Это должны быть самые «необременительные» продукты: овощи, легкие белки и жиры.

— Какое количество приемов пищи в день считается оптимальным?

— Оптимальным вариантом в диетологии считается пятиразовое питание. Но количество приемов пищи индивидуально для каждого организма. Есть люди, которым полезны долгие перерывы, когда они чувствуют голод. А кого-то, наоборот, нельзя так долго держать без еды, у них может быть даже до шесть приемов пищи в день.

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