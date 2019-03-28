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Названы пять основных достижений Порошенко, — СМИ
Основными достижениями Порошенко на посту президента Украины стали модернизация армии, создание антипутинской коалиции, безвиз, Томос и создание фундамента для роста уровня жизни. Об этом сообщает «Обозреватель» в своей статье «Украина президента Порошенко: главные достижения за 5 лет».
«Безусловно, одним из основных достижений действующего президента Порошенко является модернизация армии. По сути, ее пришлось создавать с нуля, да еще и в условиях активных военных действий. Тем не менее с 2015-го по 2019 год наша армия действительно сильно изменилась. Только за прошлый год Вооруженные силы Украины получили 2,5 тысячи единиц высокоточного оружия, а также новые боеприпасы», — пишется в статье «Обозревателя».
По словам авторов материала, существенно увеличен бюджет на сектор обороны и безопасности в 2019 году. На него планируется выделить более 5% ВВП, а конкретно на армию — более 102 млрд гривен. Авторы также отмечают дипломатические заслуги президента в формировании антипутинской коалиции: «Порошенко смог договориться о поддержке нашей страны мировым сообществом. Благодаря дипломатическим усилиям президента Европа и США ввели санкции против России. По сути, Украину поддержал весь цивилизованный мир, и благодаря дипломатической работе наша страна в сложный и переломный момент получила финансовую и военную поддержку».
Важными достижениями Порошенко названо также подписание Ассоциации с Евросоюзом, Соглашение о зоне свободной торговли и, конечно же, безвизовый режим с ЕС.
«Безвиз позволяет украинцам пересекать границу с ЕС и находиться на его территории до 30 дней без необходимости открывать визу. За два года действия этого режима Европу посетило более 2 миллионов украинцев. Безвиз также стал одним из факторов привлечения в Украину лоукостеров, которые обеспечили жителей нашей страны дешевыми авиабилетами в разные уголки мира», — подчеркнули авторы.
В статье также отметили получение Украиной Томоса. Напомним, Порошенко добился документа об автокефалии в начале 2019 года.
«Как правильно подчеркнул тогда глава государства, собственная церковь — это атрибут независимости государства. Тем более что независимость от московского патриархата для Украины — вопрос политический», — отмечают авторы в статье.
И наконец, важным достижением Петра Порошенко журналисты назвали «формирование фундамента для повышения уровня жизни украинцев». По словам авторов, последние несколько лет в Украине растет ВВП, что в свою очередь позволяет повышать зарплату и индексировать пенсии: «Нынешнее состояние украинской экономики существенно улучшилось по сравнению с показателями 2014 года. По сути, сейчас в Украине расчищен плацдарм для дальнейшего уверенного экономического роста и качественного скачка уровня жизни наших граждан. Фактически президент Петр Порошенко — редкий случай украинского политика, которому удалось реализовать большую часть своих предвыборных обещаний».
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