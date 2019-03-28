«Ворсклу» возглавил знаменитый динамовец (видео)

Спорт

Полтавская «Ворскла» объявила имя преемника Василия Сачко, покинувшего пост главного тренера команды. Как заявил президент «бело-зеленых» Роман Черняк на клубном YouToube-канале, исполняющим обязанности тренера команды назначен бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины 45-летний Виталий Косовский, с начала года возглавлявший «молодежку» полтавского клуба.

Напомню, что в составе «Динамо» Виталий Косовский шесть раз стал чемпионом Украины, четырежды выиграл национальный Кубок, играл в полуфинале Лиги чемпионов. В футболке сборной Украины он провел 25 матчей, забил два мяча.

Свой первый матч у руля «Ворсклы» специалист проведет 2 апреля во Львове против «Карпат».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол с пенальти на 90-й минуте лишил «Ворсклу» путевки в топ-шестерке премьер-лиги.

Фото ФК «Ворскла»



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