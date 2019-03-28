27.08 / 27.33 30.41 / 30.86
Киев: +4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Ворсклу» возглавил знаменитый динамовец (видео)

18:00 28 марта 2019 175
Виталий Косовский
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Полтавская «Ворскла» объявила имя преемника Василия Сачко, покинувшего пост главного тренера команды. Как заявил президент «бело-зеленых» Роман Черняк на клубном YouToube-канале, исполняющим обязанности тренера команды назначен бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины 45-летний Виталий Косовский, с начала года возглавлявший «молодежку» полтавского клуба.

Напомню, что в составе «Динамо» Виталий Косовский шесть раз стал чемпионом Украины, четырежды выиграл национальный Кубок, играл в полуфинале Лиги чемпионов. В футболке сборной Украины он провел 25 матчей, забил два мяча.

Свой первый матч у руля «Ворсклы» специалист проведет 2 апреля во Львове против «Карпат».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол с пенальти на 90-й минуте лишил «Ворсклу» путевки в топ-шестерке премьер-лиги.

Фото ФК «Ворскла»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.

Киев
+4

Ветер: 2 м/с  C-В
Давление: 755 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины