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В России только Путин решает, кому быть богатым, — экс-посол США
В России Владимир Путин придумал инструмент управления государством, вовсю используя систему распределения собственности среди олигархов. Таким образом, Путин поддерживает магнатов и заручается их безоговорочной лояльностью. Об этом заявил бывший посол США в России Майкл Макфол, анализируя путинизм как явление.
В ходе выступления в Конгрессе США Макфол объяснил, что в России именно Путин решает, кто в стране станет богатым. «Он (Путин) помогает своим друзьям и приспешникам обогатиться. Но это еще и способ управления Россией. Только он решает, кто обогатится, а кто — нет. Поэтому те, кто становятся богатыми, зависят от него полностью. А захватывая и конфисковывая активы, он заручается послушанием», — объяснил дипломат.
Также Макфол пролил свет на истоки агрессивной политики России. «После почти 20 лет нахождения у власти Путина Россия все больше становится автократическим государством. С каждым сроком (Путина) гайки закручиваются все туже… Государство вмешивается в экономику, сдерживает экономический рост, а, чтобы отвлечь внимание населения от экономики, Путину нужен враг за рубежом, то есть Запад», — добавил экс-посол.
Напомним, ранее Макфол сделал неутешительный прогноз о военной ситуации на Донбассе. Дипломат уверен, что замороженный конфликт в регионе выгоден России, мировое сообщество не может переломить эту ситуацию, а потому статус-кво сохранится в ближайшие пять-семь лет. Также Макфол прогнозирует большую битву идей между Путиным и патриотами Украины на предстоящих выборах.
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