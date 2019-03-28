Обыграл полкоманды и забил: «Барселона» показала лучший гол в истории клуба (видео)

Спорт

На официальном Twitter испанской «Барселоны» опубликовано видео голов, признанных болельщиками лучшими в истории легендарного клуба. На протяжении 100 дней фанаты голосовали по системе плей-офф (из двух вариантов лучший проходил дальше), оставив более 500 тысяч голосов. Вне конкуренции оказался мяч нападающего и капитана «Барселоны» Лионеля Месси в ворота «Хетафе» (5:2) в первом полуфинальном матче Кубка Испании в 2007 году. 19-летний аргентинец тогда обыграл четырех полевых игроков соперника, обманул голкипера и перебросил мяч через пытавшегося спасти ситуацию защитника.

And the Barça Best Goal Ever is… pic.twitter.com/MMhis02OZg — FC Barcelona (@FCBarcelona) 28 марта 2019 г.

— Благодарю каждого, кто проголосовал за мой гол. Мне очень приятно осознавать, что я являюсь частичкой истории «Барселоны», — сказал Лионель Месси в интервью клубной пресс-службе.

Кстати, второе и третье места в голосовании также достались голам в исполнении капитана «сине-гранатовых» — «Атлетику» в финале Кубка Испании 2015 года (28%) и «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов в 2011-м (16%). Мяч Серхи Роберто в ворота «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2017 года стал четвертым (11%).

Напомню, что, начиная с 2003 года, 31-летний Лионель Месси провел в футболке «Барселоны» 674 официальных поединка и забил 591 мяч, добыв с командой 33 трофея.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси купил себе iPhone и покрыл его золотом.

Фото ФК «Барселона»

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