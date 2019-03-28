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Под Одессой 8-летний ребенок умер во время простой операции
Эта трагедия разыгралась в городской больнице Подольска. Оттуда врачи направили сообщение в полицию. Как информировали «ФАКТЫ» в Подольском отделе полиции, медики сообщили, что в хирургическом отделении больницы, не выходя из анестезирующего состояния, умер 8-летний мальчик, которому делали операцию по удалению аденоидов.
«Тело ребенка направлено в Одесское бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти», — сообщили в полиции.
Отмечается, что мальчик умер в больнице во время операции по удалению аденоидов. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, опрошены медицинский персонал и родственники ребенка.
«Смерть ребенка — это страшная трагедия, — подчеркнул начальник Подольского отдела полиции Николай Песчанский. — Я прежде всего как человек выражаю искренние соболезнования семье умершего. Однако прошу не делать преждевременных выводов относительно виновников этой трагедии. Уверяю, полиция обеспечит всестороннее, объективное и беспристрастное расследование этого дела».
В то же время родственники мальчика практически уверены в том, что в его смерти повинны медики. Последние, по их словам, даже изъяли всю медицинскую документацию ребенка.
«Когда родители после страшной вести пошли побеседовать с врачами, тех не было на месте. Анестезиолог еще и прихватил с собой документы — историю болезни и амбулаторную карту мальчика — и скрылся», — сообщила в соцсети родственница семьи Людмила Паламарчук.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в одесской больнице умер годовалый малыш, получивший 80 процентов ожогов тела.
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