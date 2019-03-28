УЕФА наказал «Шахтер» закрытием трибун и штрафом

Спорт

Лидер чемпионата Украины донецкий «Шахтер» наказан дисциплинарной инстанцией УЕФА за поведение своих болельщиков во время домашнего поединка 1/16 финала Лиги Европы против «Айнтрахта» в Харькове.

Как сообщает пресс-служба организации, УЕФА решил закрыть часть трибун во время следующей еврокубковой встречи на домашней арене дончан. В частности, речь идет о закрытии 13-й сектора северной трибуны из-за расистских выкриков поклонников «Шахтера».

Кроме того, донецкий клуб оштрафовали на 10 тысяч евро за использование во время матча файеров и обязали повесить на трибунах стадиона баннер с надписью #EqualGame («Равная игра») и логотипом УЕФА.

Напомню, что «Шахтер» после ничьей на своем поле (2:2) уступил немецкому «Айнтрахту» в гостях (1:4) и выбыл из розыгрыша Лиги Европы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бразильский форвард «Шахтера» получил украинский паспорт.

Фото ФК «Шахтер»

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