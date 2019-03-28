Происшествия

Вечером 27 марта в Шевченковском районе Запорожья произошла авария, забравшая жизнь выдающегося спортсмена Александра Власенко. Автомобиль ЗАЗ-1103 «Славута», за рулем которого был Александр, не разминулся с полуприцепом фуры. Легковушка тут же превратилась в груду металлолома. Водитель погиб на месте. Напомним, под Ровно в ДТП погиб знаменитый украинский армрестлер Андрей Пушкарь.

— Это случилось на перекрестке улиц Игоря Сикорского и Виктора Духовченко после семи часов вечера, — сообщила «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины Екатерина Людвик. — Пока мы знаем лишь то, что водитель фуры сдавал назад, чтобы сделать разворот, и в этот момент они столкнулись. Водитель «Славуты» от полученных травм скончался, больше в машине никого не было. Что касается водителя фуры, то ему 19 лет, он был трезв. Окончательно обстоятельства ДТП и виновника установит следствие. Помочь в этом могут свидетели. Мы просим всех, кто видел эту аварию, позвонить по телефону (095) 687−57−67.

Погибшим оказался 18-летний Александр Власенко — студент Запорожского национального университета, именитый и титулованный спортсмен, тренер по кикбоксингу.

— О трагедии мы узнали только утром 28 марта, — сказал «ФАКТАМ» куратор Александра, старший педагог факультета физвоспитания Кафедры теории и методики физической культуры и спорта Запорожского национального университета Павел Пиптюк. — Саша учился на втором курсе, был очень хорошим, порядочным, общительным, чутким к чужой беде. Конечно, это тяжелый удар не только для его семьи, но и для нас и для его друзей. Сейчас мы, преподаватели, и студенческий совет организовываемся чтобы проводить нашего Сашу в последний путь.

— Это был выдающийся кикбоксер, гордость и надежда не только нашего города, но и всей страны, — добавляет декан факультета физвоспитания Запорожского национального университета Николай Маликов. — Он неоднократно привозил медали и награды с чемпионатов Европы и Кубков мира. Что примечательно: уезжая на сборы, он, конечно, пропускал занятия и отставал. Но когда возвращался, моментально все догонял, сдавал все экзамены. Учился хорошо. И главное: несмотря на свои регалии, Саша был очень скромным и дружелюбным парнем. Я это говорю не потому, что так положено говорить об умершем, а потому что это правда. Для нас всех его смерть — огромная трагедия. Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы поддержать его семью и морально, и материально. Но Сашу этим, к сожалению, не вернешь.

Похороны Александра Власенко состоятся 29 марта 2019 года.

Ранее в автокатастрофе погиб чемпион мира по легкой атлетике.

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