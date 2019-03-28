- 22:18 "Дело Курченко": бывшим украинским топ-чиновникам объявлены подозрения в многомиллионных злоупотреблениях
- 22:06 Цуренко не сыграет на втором турнире подряд из-за травмы руки
- 21:50 В погранслужбе дали совет крымчанам, собирающимся голосовать на выборах президента Украины
- 21:25 «Он был гордостью всей Украины»: в автокатастрофе погиб чемпион мира по кикбоксингу Александр Власенко
- 21:20 Порошенко обошел Тимошенко в американском рейтинге кандидатов
- 21:16 УЕФА наказал «Шахтер» закрытием трибун и штрафом
- 20:50 Комиссия рассмотрит вопросы проблемных застроек на Печерске — КГГА
- 20:26 В Турции ветер унес мужчину на глазах у приятелей
- 20:02 Новости Зазеркалья: в зоопарке Красноярска медведи выбрали президента Украины
- 19:56 Под Одессой 8-летний ребенок умер во время простой операции
«Он был гордостью всей Украины»: в автокатастрофе погиб чемпион мира по кикбоксингу Александр Власенко (фото)
Вечером 27 марта в Шевченковском районе Запорожья произошла авария, забравшая жизнь выдающегося спортсмена Александра Власенко. Автомобиль ЗАЗ-1103 «Славута», за рулем которого был Александр, не разминулся с полуприцепом фуры. Легковушка тут же превратилась в груду металлолома. Водитель погиб на месте. Напомним, под Ровно в ДТП погиб знаменитый украинский армрестлер Андрей Пушкарь.
— Это случилось на перекрестке улиц Игоря Сикорского и Виктора Духовченко после семи часов вечера, — сообщила «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины Екатерина Людвик. — Пока мы знаем лишь то, что водитель фуры сдавал назад, чтобы сделать разворот, и в этот момент они столкнулись. Водитель «Славуты» от полученных травм скончался, больше в машине никого не было. Что касается водителя фуры, то ему 19 лет, он был трезв. Окончательно обстоятельства ДТП и виновника установит следствие. Помочь в этом могут свидетели. Мы просим всех, кто видел эту аварию, позвонить по телефону (095) 687−57−67.
Погибшим оказался 18-летний Александр Власенко — студент Запорожского национального университета, именитый и титулованный спортсмен, тренер по кикбоксингу.
— О трагедии мы узнали только утром 28 марта, — сказал «ФАКТАМ» куратор Александра, старший педагог факультета физвоспитания Кафедры теории и методики физической культуры и спорта Запорожского национального университета Павел Пиптюк. — Саша учился на втором курсе, был очень хорошим, порядочным, общительным, чутким к чужой беде. Конечно, это тяжелый удар не только для его семьи, но и для нас и для его друзей. Сейчас мы, преподаватели, и студенческий совет организовываемся чтобы проводить нашего Сашу в последний путь.
— Это был выдающийся кикбоксер, гордость и надежда не только нашего города, но и всей страны, — добавляет декан факультета физвоспитания Запорожского национального университета Николай Маликов. — Он неоднократно привозил медали и награды с чемпионатов Европы и Кубков мира. Что примечательно: уезжая на сборы, он, конечно, пропускал занятия и отставал. Но когда возвращался, моментально все догонял, сдавал все экзамены. Учился хорошо. И главное: несмотря на свои регалии, Саша был очень скромным и дружелюбным парнем. Я это говорю не потому, что так положено говорить об умершем, а потому что это правда. Для нас всех его смерть — огромная трагедия. Конечно, мы сделаем все возможное, чтобы поддержать его семью и морально, и материально. Но Сашу этим, к сожалению, не вернешь.
Похороны Александра Власенко состоятся 29 марта 2019 года.
Ранее в автокатастрофе погиб чемпион мира по легкой атлетике.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.