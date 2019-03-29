- 2:55 Пела и стучала в суде: Шакира оригинально доказала судьям свою невиновность
- 2:44 Группа Rammstein Тилля Линдеманна попала в скандал с новым клипом об узниках концлагеря
- 1:55 Польша и Словакия «охотятся» на украинских врачей, — Порошенко
- 1:18 10 триллионов кадров в секунду: сверхбыстрая камера помогла снять скорость света
- 0:51 В Одессе открыли шуточный памятник Ким Чен Ыну
- 0:25 Украинский аэропорт стал одним из лучших в Восточной Европе
- 23:54 Спит сидя, дышит свежим воздухом через форточку: дочь Бекирова рассказала об условиях его содержания
- 23:25 «Это диагноз»: Порошенко прокомментировал законопроект Госдумы РФ о непризнании результатов выборов в Украине
- 23:09 Обнародован список "коррупционных" дел, закрытых после скандального решения КС
- 22:34 Будет прорыв с быстрым продвижением: Марчук озвучил сценарий масштабного вторжения России
Группа Rammstein Тилля Линдеманна попала в скандал с новым клипом об узниках концлагеря (видео)
Новый клип немецкой группы Rammstein на песню Deutschland резко раскритиковали в Германии. Об этом пишет Deutsche Welle.
Девятиминутное видео было опубликовано в официальном YouTube-аккаунте коллектива в четверг, 28 марта. В нем музыканты воплотили различные образы из немецкой истории, в частности узников концлагеря нацистов, которые готовятся к казни на эшафоте.
В конце ролика появляется дата латинскими буквами — XXVIII.III.MMXIX, соответствующая 28 марта 2019 года, и надпись Deutschland (Германия) — предположительно название новой песни.
На данный момент неизвестно, какое послание заложено в новой песне, которую рекламирует 35-секундный клип. Rammstein и компания звукозаписи на запрос газеты Bild отказались его комментировать
«То, как Rammstein здесь использует страдания и гибель миллионов людей в развлекательных целях, выглядит непристойно и омерзительно», — заявила экс-глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох.
Она также подчеркнула, что музыканты умаляют тему холокоста.
С Кноблох согласился уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн. Он обвинил коллектив в «безвкусной эксплуатации свободы творчества» и посчитал, что они перешли черту дозволенного.
Напомним, что всемирно известная группа была основана в 1994 году. Музыканты выпустили шесть альбомов, последний релиз Liebe ist für alle da состоялся в 2009 году.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн неоднократно был героем светских хроник в связи со слухами о его якобы романе с певицей Светланой Лободой. Его даже называли отцом младшей дочери Лободы Тильды.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...