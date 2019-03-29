Шоу-бизнес

Группа Rammstein Тилля Линдеманна попала в скандал с новым клипом об узниках концлагеря (видео)

Новый клип немецкой группы Rammstein на песню Deutschland резко раскритиковали в Германии. Об этом пишет Deutsche Welle.

Девятиминутное видео было опубликовано в официальном YouTube-аккаунте коллектива в четверг, 28 марта. В нем музыканты воплотили различные образы из немецкой истории, в частности узников концлагеря нацистов, которые готовятся к казни на эшафоте.

В конце ролика появляется дата латинскими буквами — XXVIII.III.MMXIX, соответствующая 28 марта 2019 года, и надпись Deutschland (Германия) — предположительно название новой песни.

На данный момент неизвестно, какое послание заложено в новой песне, которую рекламирует 35-секундный клип. Rammstein и компания звукозаписи на запрос газеты Bild отказались его комментировать

«То, как Rammstein здесь использует страдания и гибель миллионов людей в развлекательных целях, выглядит непристойно и омерзительно», — заявила экс-глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох.

Она также подчеркнула, что музыканты умаляют тему холокоста.

С Кноблох согласился уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн. Он обвинил коллектив в «безвкусной эксплуатации свободы творчества» и посчитал, что они перешли черту дозволенного.

Напомним, что всемирно известная группа была основана в 1994 году. Музыканты выпустили шесть альбомов, последний релиз Liebe ist für alle da состоялся в 2009 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн неоднократно был героем светских хроник в связи со слухами о его якобы романе с певицей Светланой Лободой. Его даже называли отцом младшей дочери Лободы Тильды.

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