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Педиатр в купальнике: в РФ родители потребовали уволить врача из-за фотосессии в нижнем белье (фото)
Скандальный инцидент произошел в городе Кинешма Ивановской области России, где пользователи Сети затравили местного врача-педиатра Анастасию Орлову после того, как в Интернет попали снимки с ее фотосессии в нижнем белье.
Автором фотографий стала фотохудожница Елена Щеголева — именно она разместила скандальные снимки в сториз своего Instagram. Однако снимки вызвали волну возмущения в соцсетях. Пользователи обвинили Орлову в неподобающем поведении и заявили, что врачу нельзя участвовать в подобных акциях.
Сама врач подчеркнула, что на работу приходит в юбках ниже колена, однако ей захотелось примерить на себя новый образ и запечатлеть это на снимках.
«Мамочки моих пациентов видели эти фотографии и ставили мне классы. Никто не возмущался», — отметила она, добавив, что любит свою работу.
К счастью, руководство детской поликлиники, где работает Орлова, проявило благоразумие, заявив, что не собирается увольнять свою сотрудницу.
«У меня как у руководителя нет никаких претензий к доктору Орловой. Она хороший, грамотный специалист, замечаний не имеет», — цитирует ТАСС заведующую медицинским учреждением Елену Смирнову.
По ее словам, Орлова работает в поликлинике уже два года, и свою должность педиатра она совмещает с дежурствами в стационаре.
Позже сама врач еще раз прокомментировала инцидент.
«Все в рамках приличия. А выкладывать комментарии анонимно… Это низко. Придите на прием и скажите мне в лицо! Я не стесняюсь! И ничего не боюсь! Хотите, чтобы уволили? Да пожалуйста! Только вы, дорогие анонимщики, останетесь без врачей совсем!» — сказала она в интервью изданию «Говорит Москва».
По словам медика, на участие в откровенной фотосессии ее вдохновил автор книги и блога о саморазвитии.
«Он призывает девушек не стесняться, заняться собой, раскрепоститься, показать всему миру, на что ты способна. Я уже год читаю его, на этой волне я перестала стесняться себя», — призналась Орлова.
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