В России рассказали, что заставит Кремль вернуть Украине Крым и Донбасс

Политика

После смены правящей верхушки в России Кремль неизбежно решится на деоккупацию Донбасса и возвращение Крыма под контроль Украины. Такую уверенность в интервью «ФАКТАМ» озвучил социолог и исследователь путинизма Игорь Эйдман.

«Крым будущее руководство России, скорее всего, отдаст. Любой более-менее вменяемый правитель, придя на смену Путину, будет вынужден разгребать то, что натворил предшественник, прежде всего конфликт с Западом, и постарается, чтобы Россию воспринимали там как нормальное демократическое государство. А это невозможно без ликвидации жуткой истории с аннексией Крыма», — убежден Эйдман.

Также социолог не сомневается, что в случае с оккупированным Донбассом вопрос решится еще легче, чем с Крымом, поскольку «патриотическая паранойя» в России сходит на нет.

«Если бы завтра Путин улетел в космос, на Луну, то через несколько месяцев любой его преемник вывел бы войска с Донбасса. Потому что это настолько абсурдная история… ну никому ненужная. Это, знаете, когда Сталин умер, его соратники сразу начали наиболее идиотические его действия подчищать… Никаких рациональных причин России там (на Донбассе) торчать нет. Одни убытки и проблемы. И, естественно, что без Путина войска вывели бы довольно быстро», — объясняет Эйдман.

Сколько времени понадобится для депутинизации и денацификации России, читайте в интервью Эйдмана «Россию ждет депутинизация: войска с Донбасса обязательно выведут, а с Крымом ситуация сложнее».



Фото Игорь Эйдман/Facebook

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