Гуайдо запретили 15 лет занимать государственные посты в Венесуэле

Мир

В четверг, 28 марта, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы (парламент страны) Хаун Гуайдо был снят с занимаемого поста. Такое решение принял глава Генерального контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо. Он издал специальный декрет, запретивший Гуайдо занимать в течение 15 лет любые государственные должности в стране.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в начале января Хуан Гуайдо возглавил оппозицию в Венесуэле и вывел на улицы миллионы людей. Они потребовали немедленной отставки президента Николаса Мадуро и проведения честных демократических выборов в стране.

Мадуро в ответ предложил провести новые парламентские выборы. Гуайдо объявил себя временным президентом, а Национальную ассамблею — единственным легитимным органом власти. Гуайдо тут же поддержали США, Канада, большинство стран Евросоюза, большинство стран Южной Америки. Россия, Китай, Турция, Италия, Куба, Эквадор — на стороне Мадуро.

Острое политическое противостояние в Венесуэле привело к резкому ухудшению экономической ситуации в стране, и без того находящейся в затянувшемся кризисе. Из-за политики, которую осуществляет Мадуро и ответных санкций, инициатором которых были Соединенные Штаты, в Венесуэле, обладающей огромными запасами нефти, наблюдается гиперинфляция, острая нехватка продуктов, массовая безработица. В марте страна пережила два длительных аварийных отключения электроэнергии — миллионы людей несколько суток оставались без света.

Элвис Аморосо считает, что Хуан Гуайдо «взял на себя государственные обязанности, которые ему не предназначались, и, действуя совместно с иностранными правительствами, нанес ущерб венесуэльскому народу». Кроме того, глава Генерального контрольного управления Венесуэлы обвинил лидера оппозиции в коррупции и уклонении от уплаты налогов.

Гуайдо заявил, что этот декрет не имеет законной силы. Более того, он поставил под сомнение легитимность нахождения самого Аморосо на государственном посту. Гуайдо напомнил, что согласно конституции Венесуэлы парламент — единственная инстанция, которая вправе назначать кандидатов на пост главы Генерального контрольного управления. Аморосо получил эту должность благодаря Мадуро, что является еще одним примером узурпации власти. Гуайдо заявил, что народ снова выйдет на улицы. Он сообщил, что 6 апреля в стране начнется «Операция Свобода». Целью этой акции является свержение Мадуро.

Государственный департамент США назвал декрет Аморосо и его заявления абсурдными. Вашингтон в очередной раз призвал Мадуро уйти в отставку.

Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу также подверг резкой критике попытку Мадуро избавиться от Гуайдо. Он связал появление декрета с прибытием в Венесуэлу российских военных. Араужу потребовал, чтобы они немедленно покинули территорию страны. Глава МИД Бразилии подчеркнул, Москва должна осознать, что, помогая Мадуро, только усугубляет экономический и социальный кризис в Венесуэле.

Ранее президент США Дональд Трамп фактически выдвинул ультиматум России. Он потребовал, чтобы российские военнослужащие покинули Венесуэлу и подчеркнул, что Вашингтон рассматривает «все варианты», которые могут вынудить Кремль выполнить данное требование.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс сообщил, что Белый дом изучает, каким образом ответить на военную поддержку Россией президента Николаса Мадуро. В интервью BBCон заявил, что Россия заплатит за это определенную цену. Одним из вариантов Абрамс назвал новые санкции.

Спецпредставитель США уверенен, что появление российских военных в Венесуэле является в большей степени символическим и политическим жестом. «Контингент слишком малочисленный, чтобы реально помочь Мадуро удержаться у власти», — сказал Абрамс.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала требование Трампа «тотальным мировым хамством». «Выведите сначала войска из Сирии, как вы обещали, а потом давайте советы России…» — заявила Захарова. Она также сравнила президента Трампа с «ковбоем в Лувре», который своими «хаотичными шагами и непредсказуемым поведением» стремительно приближает «очередной мировой беспорядок».

МИД России объясняет присутствие российских военных в Венесуэле двусторонним договором между Москвой и Каракасом.

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