Вам мало своих проблем? Марчук мощно обратился к России из-за войны против Украины

Политика

Россия не может смириться с независимым курсом Украины, не может перенести, что украинцы выбрали путь в Европу и больше не согласовывают свои действия с россиянами. Именно этим и объясняется российская агрессия против Украины и украинцев. Такое мнение озвучил экс-глава СБУ, представитель Украины в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Евгений Марчук на Youtube-канале «В гостях у Дмитрия Гордона».

Политику России Марчук хоть и понимает, но никак не оправдывает. «Ну что это за поведение. Вам мало своих проблем, которые можно порешать? Такая гигантская страна и вам экспансия нужна?» — недоумевает Марчук.

По ощущениям Марчука, сейчас риторика россиян на переговорах агрессивна, как никогда. «С россиянами я провел более полутора сотен переговоров… Не идеально, но до такого, как сейчас, не доходило. Свыкнуться с этим невозможно… Хочется иногда такое сказать… Только налет публичности не дает запустить словесный ряд, который в публичную сферу не запускают», — добавил Марчук.

Политик признает, что хоть и видит истинное лицо российской политики, но до конца еще не может смириться с агрессией россиян. Еще сложнее признавать российско-украинскую войну людям старшего поколения. Марчук уверен, что его отец так бы никогда и не поверил в военные действия между Россией и Украиной, потому что в свое время прошел плен и сбежал оттуда только благодаря помощи россиянина.

«Украинская история, даже если взять 300 лет, демонстрирует, что россияне не могут пережить, что Украина независимая. Я в Брюсселе европейцам рассказывал. Главная причина (российской агрессии) — то, что у Украины европейский курс. А теперь еще и закрепленный дополнениями в Конституцию. Россия с этим смириться не может», — подытожил Марчук.

Напомним, ранее Марчук описал сценарий возможного активного вторжения России в Украину и захвата Киева.

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