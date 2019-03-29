Из-за скандала с российским деньгами уволен глава крупнейшего банка Швеции

Мир

В Европе стремительно набирает обороты новый скандал с отмыванием денег из России и бывших советских республик. В среду, 27 марта, Управление по борьбе с экономическими преступлениями Швеции провело обыски в главном офисе Swedbank (крупнейший банк в стране) в связи с подозрением в незаконном обнародовании инсайдерской информации. Уже после обысков было объявлено о начале расследования в отношении банка в связи с подозрением на мошенничество в крупном размере.

В четверг, 28 марта, совет директоров Swedbank принял решение об увольнении генерального директора банка датчанки Биргитте Боннесен. Она занимала этот пост с 2016 года. В официальном заявлении говорится, что решение принято в связи с «невероятным давлением», которое Swedbank испытывает в связи с «известными событиями последних дней». Акционеры теряют доверие к руководству. Исполняющим обязанности генерального директора банка был назначен его финансовый директор Андерс Карлссон.

Начался скандал с Danske Bank и поначалу Швецию не затрагивал. В августе 2018 года датские следователи, специализирующиеся на раскрытии преступлений в сфере экономики, инициировали проверку одного из крупнейших скандинавских банков на предмет возможного отмывания денег. Одновременно Danske Bank провел внутреннее расследование, которое выявило подозрительные транзакции на общую сумму в 200 миллиардов евро! Все эти сомнительные операции совершались в период с 2007 по 2015 год. Использовались счета более чем 10 тысяч клиентов эстонского филиала Danske Bank.

Как сообщает агентство Reuters, в 2013 году в эстонском филиале были зарегистрированы счета более тысячи британских компаний, а также большого числа фирм из России, Виргинских островов и Финляндии. Все они имели связи с Россией и бывшими советскими республиками.

Основатель и генеральный директор Hermitage Capital Management (HCM) Уильям Браудер в начале марта 2019 года подал заявление в полицию Швеции, в котором заподозрил Swedbank в участии в данной схеме. По данным авторов программы Uppdrag granskning шведского телеканала SVT, в период с 2007 по 2015 годы между счетами Swedbank и эстонского филиала Danske Bank было проведено множество транзакций на общую сумму в 40 миллиардов шведских крон (3,8 миллиарда евро).

В подозрительные операции могли быть вовлечены минимум 50 клиентов филиалов Swedbank в Эстонии, Латвии и Литве. Часть этих счетов принадлежала лицам, не имевшим официальных источников заработка. Информация о части клиентов скрыта. В нескольких случаях эти люди (или юридические лица) вызывают подозрения у правоохранительных органов. В частности, они могут иметь отношение к фонду HCM, с которым сотрудничал Сергей Магнитский, раскрывший отмывание денег российскими чиновниками в Европе и скончавшийся в СИЗО в 2009 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабной схеме, известной как «Русская прачечная», в которую были вовлечены 732 банка в 96 странах мира.

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