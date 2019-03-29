Экс-динамовец забил шедевральный гол в первой лиге (видео)

Спорт

Настоящим украшением очередного тура первой украинской лиги стал гол-красавец, забитый в поединке между краматорским «Авангардом» и «Колосом» из Коваливки (0:1). Автором маленького футбольного шедевра стал нападающий гостей Владимир Лысенко (на фото), отличившийся на 85-й минуте. После чудо-удара бывшего форварда «Динамо», «Арсенала», «Металлиста», «Волыни», «Кривбасса», «Говерлы», «Севастополя», «Олимпика», «Десны» и молодежной сборной Украины мяч влетел в верхний угол ворот соперника.

Кстати, гол Лысенко позволил «Колосу» из Киевской области обойти в турнирной таблице первой лиги харьковский «Металлист 1925» и подняться на второе место (у обеих команд по 38 очков, но у коллектива из Коваливки игра в запасе). Лидирует с 49 пунктами «Днепр-1».

Напомню, что победитель первой лиги пробьется в элитный дивизион напрямую, а второй и третьей команде предстоят переходные матчи с 10-м и 11-м коллективами премьер-лиги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» показала лучший гол в истории клуба.

Фото ФК «Колос»

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