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Экс-динамовец забил шедевральный гол в первой лиге (видео)
Настоящим украшением очередного тура первой украинской лиги стал гол-красавец, забитый в поединке между краматорским «Авангардом» и «Колосом» из Коваливки (0:1). Автором маленького футбольного шедевра стал нападающий гостей Владимир Лысенко (на фото), отличившийся на 85-й минуте. После чудо-удара бывшего форварда «Динамо», «Арсенала», «Металлиста», «Волыни», «Кривбасса», «Говерлы», «Севастополя», «Олимпика», «Десны» и молодежной сборной Украины мяч влетел в верхний угол ворот соперника.
Кстати, гол Лысенко позволил «Колосу» из Киевской области обойти в турнирной таблице первой лиги харьковский «Металлист 1925» и подняться на второе место (у обеих команд по 38 очков, но у коллектива из Коваливки игра в запасе). Лидирует с 49 пунктами «Днепр-1».
Напомню, что победитель первой лиги пробьется в элитный дивизион напрямую, а второй и третьей команде предстоят переходные матчи с 10-м и 11-м коллективами премьер-лиги.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» показала лучший гол в истории клуба.
Фото ФК «Колос»
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