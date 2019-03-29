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Дженнифер Лопес прошлась по Нью-Йорку в банном халате, сапогах-уггах и драгоценностях (фото, видео)
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая недавно объявила о своей помолвке с бывшим бейсболистом Алексом Родригесом, прошлась по Нью-Йорку в странном наряде — банном халате, сапогах-уггах и при этом — с бриллиантовыми украшениями. Как пишет Daily Mail, выход произошел во время съемок нового фильма с участием Джей Ло — о приключениях группы бывших танцовщиц стриптиз-клуба, которые замыляют ограбить богатых мужчин. Ранее в сети также появились видеокадры, на которых 49-летняя Лопес под руководством тренера учится исполнять танец на шесте для этой картины.
Между тем Лопес игнорирует уже неоднократно прозвучавшие сообщения о том, что жених ей неверен. Сначала Алекса обвинил в изменах его бывший коллега Хосе Кансеко. А затем — модель Playboy Зои Грегори. Однако Дженнифер твердо уверена в то, что Родригеса оклеветали. «Она доверяет ему и его любви», — говорит инсайдер.
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