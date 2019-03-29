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Спорт

Известный промоутер дал неожиданный прогноз на бой Уайлдер — Джошуа

11:33 29 марта 2019 48
Известный промоутер дал неожиданный прогноз на бой Уайлдер — Джошуа
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился своим прогнозом на возможный бой между британцем Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом) и американцем Деонтеем Уайлдером (40 побед, 39 из них — нокаутом, 1 ничья).

«Джошуа прекрасный боксер, но Уайлдер тоже хорош. Правда, за Энтони нужно еще немного понаблюдать. У него не самая крепкая челюсть. Я уверен, что если Уайлдер ударит его в подбородок, то бой для Джошуа сразу же завершится. Я очень хотел бы увидеть такой поединок», — рассказал Арум в интервью World Boxing News.

Промоутер также не мог не отметить и британца Тайсона Фьюри, дела которого представляет Top Rank: «При этом я считаю, что Тайсон сильнее их обоих. Он самый разносторонний боец. Фьюри мог победить в поединке с Уайлдером, если бы не заигрался. Деонтей бьет очень мощно, но Фьюри чисто перебоксировал его».

Добавлю, что Уайлдер назвал условие проведения его боя с Джошуа. «К примеру, мы получим за бой три миллиона долларов, из которых один полагается мне, а два — Джошуа. Нет, так не пойдет. Я уже говорил, но повторю еще раз: единственное условие, при котором бой состоится, — разделение гонорара 50:50. Я — самый обсуждаемый боец в мире, в моих руках пояс (WBC. — Авт.), которым владели все легенды бокса. Он стоит выше всех остальных, он самый драгоценный и красивый», — передает слова Деонтея издание Independent.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уайлдер запугивает своего следующего соперника.

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