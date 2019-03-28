Уайлдер запугивает своего следующего соперника

Спорт

Для чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтея Уайлдера (40 побед, 39 из них — нокаутом, 1 ничья) предстоящий бой с Домиником Бризилом (20 побед, 18 из них — нокаутом, 1 поражение) будет носить принципиальный характер. Все дело в том, что между боксерами имеется давний конфликт — в частности, в 2017 году Бризил обидил брата Уайлдера — Марселлоса, и еще тогда Деонтей хотел разобраться со своим соотечественником.

«Конфликт, который есть между нами, сделает наш бой интенсивным и захватывающим. Все знают, когда я выхожу на ринг с очень плохими намерениями, соперники могут даже лишиться жизни. Доминик Бризил, тебе нужно быть готовым к этому! Тебе лучше сейчас быть рядом со своей семьей каждый вечер, потому что я иду за твоей душой», — поделился своим настроем на бой Уайлдер с BoxingNews24.

Также Деонтей рассказал, почему согласился на бой с Тайсоном Фьюри. «Фьюри сказал, что хочет драться. У меня не было необходимости выходить с ним в ринг, но я хотел сражаться с лучшими. Не сомневайтесь во мне, когда я хочу закрыть все разговоры о противоречивом результате. Я хотел подарить фанатам настоящий экшен. Я не вижу в этом ничего плохого. Люди, которые не хотят видеть наш реванш, не являются истинными поклонниками бокса, они находятся здесь, чтобы просто сеять хаос и пустую болтовню», — передает слова американца издание Boxing Scene.

Напомню, что бой Уайлдер — Бризил пройдет 18 мая в Нью-Йорке (США) на ринге арены Barclays Center.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уайлдер и Бризил провели дуэль взглядов в Бруклине.

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