Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)

Стиль жизни

Наверное, у каждого человека бывают ситуации, когда нужно быстро приготовить вкусный и оригинальный ужин. Для такого случая практически у всех есть рецепты. Но никогда не будет лишним знать еще какой-то вариант. Легкими рецептами блюд с «ФАКТАМИ» поделились известные люди: Анатолий Говорадло, Виктор Хлус и Тамара Яценко.

Анатолий Говорадло: «Старинная полесская каша — блюдо выше всяческих похвал!»

* Анатолий Говорадло: «Ешьте все натуральное!» (Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»)

— Мы с женой обожаем старинную полесскую кашу, — говорит Анатолий Говорадло. — Готовится она недолго, но результат — пальчики оближешь.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Старинная полесская каша Отварить стакан пшена. Отдельно отварить 500 граммов квашеной капусты. Поджарить две луковицы. Затем всё это взбить в блендере со стаканом молока и довести до кипения. Еще две луковицы поджарить со сметаной. И этим соусом дополнить кашу.

— Необычный рецепт.

— Я бы сам никогда не мог подумать, что можно с капустой приготовить такую обалденную кашу. Часто жена готовит на ужин салат из отварной свеклы, чернослива, орешков, чеснока и сметаны. Вместо нее можно использовать и подсолнечное масло. Но вообще, после шести-семи вечера мы стараемся не есть.

— Сейчас многие уже начали готовить салаты со свежими огурцами.

— Тепличные овощи мы стараемся не употреблять. Лучше готовить из замороженных. Например, обожаем из замороженных помидоров, которые видели солнышко, делать томатный сок. Замораживаем все, что выращиваем: вишню, малину, смородину… К слову, жена печет изумительный пирог с вишней, который хорош и на ужин, и на завтрак. А рецепт — проще простого!

Вишневый пирог к чаю Три яйца взбить со стаканом сахара в миксере. Затем добавить стакан муки и ложку разрыхлителя. В форму, смазанную сливочным маслом, выложить вишню без косточки и залить тестом. Печь до готовности.

— Чем больше вишен, тем вкуснее, — уточняет Анатолий Говорадло. — Вместо ягод можно использовать яблоки. Главное — ешьте все натуральное!

Виктор Хлус: «Обожаю творог со сметаной и малиновым или персиковым вареньем»

* Виктор Хлус: «У нас в семье все очень любят морепродукты» (Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»)

— Виктор Иванович, как быстро приготовить ужин?

— Мне в последнее время хочется кисломолочных продуктов. У нас всегда есть дома домашний творог, который жена (известная гимнастка Стелла Захарова. - Ред.) покупает на рынке. Обожаю творог со сметаной и малиновым или персиковым вареньем. Ем это, выпиваю чашку зеленого чая и спокойно ложусь спать. Иногда можем приготовить мясо на гриле под кисло-сладким соусом, который великолепно делает Стелла. Правда, рецепт мне не известен. У нас всегда дома есть свежие фрукты и овощи. Так как приезжаем с работы уставшими, ужин готовим простой. А в выходные дни идем с детьми в ресторан.

— И что же там обычно заказываете?

— Очень любим морепродукты. Устрицы, раки, рыба — все это очень вкусно и полезно. К слову, часто покупаем потом домой креветки. Едим их на ужин либо соло, либо в салате.

— Каков же его рецепт?

— Несложный.

Салат с креветками и авокадо Креветки отварить и охладить, добавить ломтики авокадо и кинзу, листья зеленого салата и лук. Посолить по вкусу. Заправить соусом из оливкового масла и сока лимона. И приятного аппетита!

Тамара Яценко: «Готовлю, когда есть время и желание»

* Тамара Яценко: «Рецепты блюд я придумываю сама» (Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»)

— Рецепты блюд я придумываю сама, — рассказывает Тамара Яценко. — Один из любимых салатов на ужин — фитнес-салат. Он вкусный и полезный. В его основе — квашеная капуста. Все остальные ингредиенты добавляются по вкусу. Маринованный сельдерей, морковку по-корейски и квашеную капусту покупаю на рынке. Рецепт же салата простой.

Фитнес-салат Квашеную капусту дополните маринованным сельдереем, морковкой по-корейски и зеленым луком. Заправить подсолнечным маслом. Украсить зернышками граната.

— Зеленый лучок и зернышки граната делают это блюдо очень аппетитным. Есть салат можно с рыбой или кусочком мяса. Я же могу и просто с хлебом. Сейчас, к слову, появилась черемша. И ее можно добавлять в разные салаты. Например, в салат с яйцом, маринованными грибочками, зеленым горошком и огурчиком. Заправить такой салатик можно сметаной или майонезом — кто что больше любит. Иногда смешиваю то и другое. Такой соус получается очень нежным. А еще готовлю восхитительные котлетки по собственному рецепту.

Котлеты «Не оторвешься!» Мелко нарезать лук и слегка поджарить. Добавить этот лук, яйцо, панировочные сухари и немного хорошо отжатого творога в курино-свиной фарш. Все это посолить и поперчить. Сформировать небольшие плоские котлеты. Обвалять в панировке. Жарить до готовности.

— Котлеты получаются очень нежные, — уточняет Тамара Яценко. — И вечером они не навредят фигуре.

— Вы едите после шести?

— Ем. Вчера после спектакля у нас был фуршет. Там было много вкусного. И я вам скажу: после спектакля как-то всегда особенно хочется кушать.

— Сладкое тоже можете себе позволить?

— Иногда. Это может быть чернослив с творогом, сметаной и сахаром. Очень вкусно! А еще пеку из готового слоеного теста рулетики с бананом.

Рулетики с бананом Банан разрезается на две части, они смазываются медом и заворачиваются в тесто. Печь нужно минут двадцать при температуре 180 градусов. Если же хотите их подрумянить еще больше, можно печь до получаса.

— Признаюсь: готовлю такие вкусности нечасто. Только когда есть время. И желание, конечно, должно быть. Но если готовлю, то с удовольствием! К счастью, мой муж понимающий. При необходимости может и сам что-то приготовить. Важно знать легкие рецепты вкусных блюд. И, конечно, нужно заблаговременно позаботиться, чтобы в холодильнике были необходимые для их приготовления ингредиенты.

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