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В Одессе вандалы сорвали мемориальную доску с дома, в котором жил и творил Иван Бунин (фото)

С фасада здания № 27 по улице Княжеской в Одессе исчезла мемориальная доска писателю, лауреату Нобелевской премии Ивану Бунину. Именно в этом доме классик жил и писал в далекие теперь 1918−1919 годы. По словам жильцов, доску, которая провисела здесь четыре десятилетия, сначала разбили неизвестные, а затем унесли «по частям».

Печально, но, как говорится, факт. Его, правда, пока не комментируют ни правоохранители, ни лица, ответственные за сохранение мест культурного наследия.

Очевидно, запамятовали (не исключено, не знают вообще), что жизнь и творчество одного из самых известных литераторов тесно связаны с Одессой. В течение четверти века, начиная с 1896 года, Бунин приезжал сюда более 30 (!) раз. В Одессе он общался с А. Куприным, А. Федоровым, живописцами — участниками Товарищества южно-русских художников — П. Нилусом, Е. Буковецким, В. Куровским, В. Заузе…

В числе журналистов, освещавших эти события в «Одесских новостях», был, в частности, Корней Чуковский. В газете «Южное обозрение» (редактированием публикаций которой занимался литератор) находим ряд его стихотворений, среди которых: «Родине» (4 июля 1898 г.), «Кипарисы» (24 января 1899 г.), «В степи» (3 июля 1899 г.). Бунин печатал здесь рецензии, публиковал авторские переводы В. Брюсова, К. Бальмонта…

Став членом одесского Литературно-артистического общества, Бунин часто выступал на литературных вечерах с чтением произведений А. Чехова, П. Верлена, других авторов, читал свои произведения, в том числе рассказы: «Захар Воробьев», «На край света», «Смерть пророка».

Именно в Одессе писатель работал над многими произведениями: занимался корректурой второй части повести «Деревня» и полного собрания сочинений, вариантами рассказа «Сны Чанга», трудился над сборником рассказов и стихов «Иоанн Рыдалец», главами дневниковой книги «Окаянные дни»…

В Одессе Бунин был женат первым браком на Анне Цакни — дочери известного одесского журналиста и издателя. Здесь у супругов родился и умер его единственный сын Коля. С Одессой были связаны и тяжелейшие переживания, связанные с вакханалией гражданской войны, отсюда 6 февраля 1920 года писатель эмигрировал в Париж …

Одна из улиц Одессы носит имя Ивана Бунина. В самом ее начале, на доме № 1, два года назад (6 февраля 2017 года) была открыта мемориальная доска. Возможно, кто-то счел, что две «доски» одному человеку — это слишком много…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на днях в центре Одессы, на улице Торговой, 15, — на здании театрального училища — торжественно открыли мемориальную доску народному артисту Украины, известному актеру театра, кино и эстрады Андрею Сове.

«ФАКТЫ» также сообщали, что в Днепре без предварительного объявления уничтожили уникальную скульптуру Эрнеста Коткова «Днепровские волны». Этот художник известен как соавтор фресок на Киевском речном вокзале, в аэропорту «Борисполь», а также на станции метро «Лыбидская» в Киеве.

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