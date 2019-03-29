Происшествия

В Одессе BMW вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком (фото)

Днем в пятницу, 29 марта, на улице Генерала Петрова, рядом с парком имени М. Горького, автомобиль BMW неожиданно «выскочил» на тротуар. «Поцеловавшись» с дорожным знаком, иномарка сбила женщину и, продолжив движение, повредила автомобили BMW и SsangYong.

«Последние были припаркованы в „кармане“, — сообщили в управлении патрульной полиции. — Женщина доставлена в больницу, находившийся с ней малыш не пострадал».

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В настоящее время он находится на месте происшествия, где работает следователь.

Сегодня же в нескольких кварталах от места этого ДТП, в районе площади Толбухина, водитель Renault совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу. В результате происшествия потерпевшая госпитализирована.

Никакой информации о состоянии пострадавших в названных ДТП медики пока не дают.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в ночной автокатастрофе в Одессе погибла родственница Сильвестра Сталлоне. Это 33-летняя Виктория — дочь известного бизнесмена Валерия Кравченко, владельца клиники пластической хирургии «Доктор Моцарт».

«ФАКТЫ» также писали, что в Киеве на Подоле автомобиль насмерть сбил молодого человека на «зебре».

А в Польше легковой автомобиль въехал в группу пешеходов. В результате погибли три украинца. Инцидент произошел на трассе в городе Бжезник, недалеко от города Болеславца в Нижней Силезии.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter