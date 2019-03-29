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Зависит от результата: у Путина сделали странное заявление о признании выборов в Украине
Пока российская Госдума готовится к непризнанию результатов выборов в Украине, в Кремле неожиданно решили пойти на попятную. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков внезапно заявил журналистам, что «все будет зависеть от того, как пройдут выборы».
Также в Кремле вдруг «вспомнили», что выборы еще не состоялись, до голосования еще два дня, а на подсчет голосов закон Украины отводит срок до 10 апреля. Также пресс-секретарь Путина был вынужден признать, что выборы в Украине — внутреннее дело Украины. «Мы не можем говорить об этом, если выборы еще не состоялись», — заявил Песков.
Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. Подвести итог голосования и составить соответствующий протокол Центральная избирательная комиссия должна до 10 апреля — в течение десяти дней, но не позднее чем на третий день со дня получения всех протоколов окружных избирательных комиссий.
На выборы президента Украины не допущены российские наблюдатели, в том числе и замаскировавшиеся под представителей международных организаций. Несмотря на то, что мониторить выборы россияне лишены возможности, они заведомо заявили о якобы происходящих нарушениях и о предстоящем непризнании результатов.
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