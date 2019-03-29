Деревянко стал победителем программы «неДебаты» (видео)

Политика

На телеканале ZIK завершился проект «неДебаты». Кандидат в президенты от партии «ВОЛЯ», народный депутат Юрий Деревянко стал победителем этой финальной программы. Как сообщила пресс-служба политика, соперниками Деревянко были победители предыдущих программ — кандидаты в президенты Куприй, Богословская, Балашов, Каплин и Бессмертный.

Политики дискутировали на темы пенсионного обеспечения, борьбы с коррупцией, стоимости газа и других актуальных проблем. В частности, Деревянко считает необходимым забрать у олигархов монополию на экономику и внедрить либеральную налоговую систему, которая будет стимулировать экономику. По словам кандидата, «нужно внедрить конкуренцию на всех рынках, чтобы зашли международные компании и инвестировали в Украину, необходим контроль над государственными монополиями, такими как облэнерго и облгазы». «Монополии не могут использоваться для грабежа людей, дискриминации потребителей. Должна быть легализация всех видов экономической деятельности, защита права собственности на основе современных технологий», — сказал политик.

Деревянко также предлагает лишить олигархов монополии на СМИ. Мотивируя свою точку зрения, он сказал: «Интернет должен быть во всех уголках страны, люди должны иметь возможность получить любую информацию».

Также кандидат в президенты убежден, что только электронное голосование даст возможность всем украинцам, где бы они ни находились, голосовать. «И не раз в 5 лет, а гораздо чаще, по общегосударственным (несколько раз в год) и по местным вопросам (несколько раз в месяц). Так, как это работает в Швейцарии», — заявил Деревянко.

По его словам, в Украине остро стоит проблема безопасности. «Для меня безопасная страна — это когда дети идут в школу или гулять и мы знаем, что с ними все хорошо. А в случае, если что-то произошло, правоохранительные органы быстро придут на помощь. Безопасная страна — это мирное небо над головой, сильная армия, право на защиту своей жизни с помощью огнестрельного оружия», — сказал политик. По мнению кандидата в президенты, украинцы должны голосовать за идеи, которые хотят воплотить в стране. «Не надо быть как все, а нужно, наконец-то, голосовать за стремление изменить страну», — считает Деревянко.

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