Как и с чем носить самую модную вещь сезона

Стиль жизни

С приходом весны модницы во всем мире стали активно носить велосипедки — спортивные шорты, плотно облегающие ноги. Моду на них еще в прошлом году ввела известная модель Белла Хадид. Следуя ее советам, велосипедки можно надевать не только для занятий спортом, но и на прогулку, и даже офис! Как и с чем носить велосипедки, кому они идут, в утреннем шоу канала «Украина» рассказала стилист Даша Баханова.

— Все привыкли, что велосипедки — вещь для тренировок, — сказала Даша. — Но не в этом сезоне. Главное, не ошибиться в их выборе. Велосипедки должны быть сделаны из плотной ткани. Никакого мягкого трикотажа! Они бывают до колена и выше, в зависимости от образа, который хотите выбрать.

Велосипедки отлично смотрятся с яркими свитшотами и кроссовками на толстой подошве. Реглан обязательно должен прикрывать бедра, но я бы не рекомендовала такой комплект тем, кто старше 25 лет. Это, скорее, для юных девушек. В велосипедках можно пойти даже на работу! Для этого надо составить комплект из однотонной футболки и пиджака. Чтобы подчеркнуть талию, можно использовать поясную сумку и, конечно, на ноги — туфли на каблуке. Хорошо будут смотреться велосипедки и с сорочкой. Только она должна быть не темных тонов. Лучше всего взять рубашку в полоску и, возможно, даже с мужского плеча. И помните, что сорочка должна закрывать бедра.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как и с чем носить самые модные брюки сезона.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter