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Бойцы «Альфы» задержали служителя Фемиды в суде, где слушается «Дело Труханова» (фото)

15:52 29 марта 2019 195
Бойцы «Альфы» задержали служителя Фемиды в суде, где слушается «Дело Труханова» (фото)
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В пятницу, 29 марта, в здание Малиновского райсуда Одессы наведались бойцы спецподразделения СБУ «Альфа». Пришли они за судьей, которого разоблачили сотрудники спецслужбы совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро.

Оперативники установили, что в производстве судьи с 2017 года находилось исковое заявление физлица к одному из акционерных предприятий о признании недействительным решения о выделении квартиры. Однако дело не рассматривалось по существу более полутора лет, из-за чего реальная владелица жилья не могла распоряжаться своей приватизированной квартирой. В феврале 2019 года она обратилась в Малиновский райсуд Одессы с иском об отводе этого судьи.

«Сотрудники СБУ задокументировали, что в марте в частной беседе судья предъявил требование об уплате неправомерной выгоды в размере 2,5 тысячи долларов для принятия решения в интересах владельца, — сообщили в управлении СБУ в Одесской области. — Служитель Фемиды задержан с поличным при получении всей суммы взятки».

Начато уголовное производство по статье «Взятка» УК.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о разоблачении должностных лиц Одесской таможни и одной из коммерческих структур, вымогавших взятки за возвращение арестованных товаров.

«ФАКТЫ» также писали, что на рабочем месте при получении очередной взятки в размере 600 долларов задержали начальника сектора одного из таможенных постов в Одесской области.

А в Харькове сотрудники СБУ поймали на взятке начальницу одной из районных служб по делам детей. Она оценила свои услуги по усыновлению в 3 тысячи долларов.

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