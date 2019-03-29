Происшествия

В районе пункта пропуска в Станице Луганской умер мужчина

При пересечении линии разграничения в Луганской области умер пенсионер. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Напомним, в марте в пунктах пропуска через линию разграничения на Донбассе участились смерти местных жителей.

Отмечается, что наблюдатели видели на земле прикрытое тело мужчины на расстоянии 100 м к северу от блокпоста боевиков «ЛНР», расположенного к югу от моста в Станице Луганской (15 км северо-восточнее Луганска).

Наблюдателям сообщили, что утром 27 марта 60-летний мужчина умер после пересечения блокпоста боевиков в направлении подконтрольных правительству районов Луганской области.

От одного из боевиков мониторы ОБСЕ узнали, что тело умершего перевезут фургоном в Луганск для проведения дальнейшей экспертизы.

В Луганской области работает единственный пешеходный пункт пропуска. В последнее время увеличилось количество людей, которые умирают в длинных очередях в ожидании пересечения линии разграничения. Украинская сторона планировали 24 открыть пункт пропуска «Золотое», чтобы разгрузить ситуацию на КПВВ «Станица Луганская», но боевики «ЛНР» заблокировали открытие.

Ранее «ФАКТЫ» писали, какие трудности приходится преодолевать жителям оккупированных районов Луганской области, чтобы попасть на свободную территорию Украины.

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