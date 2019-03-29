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25-летняя модель Playboy забила до смерти 71-летнего психиатра (фото)
В американском штате Калифорния арестована 25 летняя модель Playboy Келси Тернер, снимавшаяся также для других мужских журналов. Она обвиняется в убийстве 71-летнего психиатра Томаса Бурчарда.
Тело забитого до смерти доктора Бурчарда было найдено в багажнике машины, брошенной в пустыне под Лас-Вегасом — у въезда в национальный парк в Неваде. Прохожие заметили, что окно в автомобиле разбито камнем, и вызвали полицию.
Как показала экспертиза, врач скончался от многочисленных трамв головы, нанесенных тупым предметом.
Следствие (ход которого официально не разглашается) вышло на мисс Тернер. Сейчас ее собираются переправить из Калифорнии в Лас-Вегас, где ей официально предъявят обвинения.
Мотивы убийства выясняются. Мать Тернер Саманта сообщила, что ее дочь и Бурчард были давно знакомы. Бурчард оплачивал аренду дома в калифорнийском городе Салинас, где жила Келси, ее мать и дети.
Несмотря на пенсионный возраст, Томас продолжал работать до последнего, так как не хотел покидать своих пациентов, среди которых было много детей.
В интервью Playboy в мае 2017 года Тернер описывала себя, как «импульсивную» личность. «Я люблю эмоции и веселье. Я живу полной жизнью, так как прекрасно понимаю, что она у меня одна», — приводит ее слова издание Independent.
Ранее «ФАКТЫ» писали. что модель Playboy, которой угрожали убийством, найдена мертвой.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!