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25-летняя модель Playboy забила до смерти 71-летнего психиатра (фото)

16:23 29 марта 2019 210
Келси Тернер
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В американском штате Калифорния арестована 25 летняя модель Playboy Келси Тернер, снимавшаяся также для других мужских журналов. Она обвиняется в убийстве 71-летнего психиатра Томаса Бурчарда.

Тело забитого до смерти доктора Бурчарда было найдено в багажнике машины, брошенной в пустыне под Лас-Вегасом — у въезда в национальный парк в Неваде. Прохожие заметили, что окно в автомобиле разбито камнем, и вызвали полицию.

Как показала экспертиза, врач скончался от многочисленных трамв головы, нанесенных тупым предметом.

Следствие (ход которого официально не разглашается) вышло на мисс Тернер. Сейчас ее собираются переправить из Калифорнии в Лас-Вегас, где ей официально предъявят обвинения.

Мотивы убийства выясняются. Мать Тернер Саманта сообщила, что ее дочь и Бурчард были давно знакомы. Бурчард оплачивал аренду дома в калифорнийском городе Салинас, где жила Келси, ее мать и дети.

Несмотря на пенсионный возраст, Томас продолжал работать до последнего, так как не хотел покидать своих пациентов, среди которых было много детей.

В интервью Playboy в мае 2017 года Тернер описывала себя, как «импульсивную» личность. «Я люблю эмоции и веселье. Я живу полной жизнью, так как прекрасно понимаю, что она у меня одна», — приводит ее слова издание Independent.

Ранее «ФАКТЫ» писали. что модель Playboy, которой угрожали убийством, найдена мертвой.

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