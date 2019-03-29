Под Одессой рецидивист жестоко избил и пытался сжечь живьем сельчанку (фото)

Происшествия

В селе Армашевка Ширяевского района (на севере Одесской области) осужденный, который содержится в исправительном центре за совершенное ранее разбойное нападение, жестоко избил и пытался сжечь живьем пенсионерку — жительницу этого села. В четверг, 28 марта, ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьями «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Покушение на умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Как стало известно «ФАКТАМ», 30-летний рецидивист осенью минувшего года был определен в исправительный центр № 111 Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины. Это режимное воспитательное учреждение располагается на территории Армашевки. А режим его обитателей — осужденных — предусматривает их свободное перемещение. Правда, в строго определенных границах. Однако какие могут быть преграды для «бывалых»?!

Как рассказали в полиции, зэк на время покинул наскучившее ему место постоянного пребывания, пробрался в частный дом местной жительницы-пенсионерки Ольги Булаенко и под угрозой физической расправы забрал у нее 500 гривен. Старушка пожаловалась начальству исправительного центра. Реакция не замедлила проявиться: на следующий день тот же уголовник ворвался в дом потерпевшей, сильно избил ее и поджег помещение.

Потерпевшая еле-еле доползла до выхода и сумела позвать на помощь соседей, которые и спасли ее от гибели. В тяжелом состоянии женщину госпитализировали в центральную районную больницу.

Подозреваемого искать долго не пришлось: он находится здесь же, так сказать, соседствует. Тем более что накануне ЧП сельчанка ставила в известность о краже его нынешнее руководство.

— Суд избрал подозреваемому Анатолию Цуркану меру пресечения — содержание под стражей, — сообщила «ФАКТАМ» руководитель отдела коммуникаций регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская. — На все вещественные доказательства наложен арест.

Ему светит новый солидный срок лишения свободы. Вряд ли рецидивисту позволят «мотать» его в вышеуказанном исправительном центре. Срок определят начавшееся следствие, а затем — суд.

А пока… Нелюдь средь бела дня ворвался в жилище пожилой женщины и накинулся на нее. Бил, пытал, душил, требуя отдать деньги и драгоценности. Поняв, что у бедной пенсионерки практически нет ценностей, поджег дом — вместе со старушкой, чтобы она больше не жаловалась на него начальству исправительного центра.

Избитая пенсионерка в полубессознательном состоянии с трудом выползла во двор, когда на крыше горящего дома уже стал лопаться шифер и из окон повалил дым. Сейчас бабушка Оля находится в больнице с телесными повреждениями средней степени тяжести. Возвращаться ей некуда: дом и все нехитрое имущество сгорели.

Односельчане возмущены таким беспределом и готовы отстаивать свои права. В том числе — физически.

Для справки В Ширяевском исправительном центре № 111 управления Госдепартамента Украины по вопросам исполнения наказания в Одесской области отбывают наказание две категории осужденных — всего порядка 250 человек. Первая — «отмотавшие» часть срока в другой зоне, откуда за хорошее поведение переведены на более мягкий режим. Вторая — прибывающие после вынесения приговора прямо из зала суда. Режим здесь отличается от прочих пенитенциарных заведений. Не удивительно, что зэки из других колоний мечтают сюда попасть: ширяевские заключенные не «лишены свободы», а только ограничены в таковой. Проживают они в двухэтажных общежитиях, в комнатах по три-четыре человека. Двери здания на ночь не запираются. По жилой территории разрешено передвигаться по одному, а не строем. В 2012 году центр был даже удостоен звания «Лучшее предприятие пенитенциарной службы».

Ранее «ФАКТЫ» писали о безобразиях, имевших место в этом исправительном учреждении: «Начальник исправительного центра „воспитывал“ костылем по позвоночнику».

Также сообщалось о том, что в Измаиле находящийся в карцере арестант избил сотрудника СИЗО.

Кроме того, «ФАКТЫ» рассказывали о ситуации в Одесском следственном изоляторе № 21. Его руководство систематически требовало взятки у родственников арестантов под видом «смягчения» условий пребывания за решеткой. Заключенных специально удерживали в карцерах и переводили в камеры со «смотрящими».

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