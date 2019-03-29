- 18:12 В Украине предотвратили попытку похищения сотрудника СБУ по заказу российских спецслужб
- 18:06 В России презентовали новое оружие, вызывающее галлюцинации: в сети отреагировали едкими шутками
- 17:51 В Николаеве растет число пострадавших от укусов бешеной собаки
- 17:47 Украина переходит на летнее время: в какую сторону и когда переводить стрелки часов
- 17:42 Кличко встретился с вдовой Джона Маккейна
- 17:40 Собирают деньги для жертв буллинга: украинцев предупредили о новом виде мошенничества
- 17:12 Холостяк нарушил правила: чем обернется скандал для главного героя
- 17:08 Готовят артиллерию: в разведке рассказали о подозрительной активности боевиков накануне выборов
- 17:04 Жизнь за забором: оккупанты закрыли доступ к морю в Севастополе
- 16:53 Под Одессой рецидивист жестоко избил и пытался сжечь живьем сельчанку
Собирают деньги для жертв буллинга: украинцев предупредили о новом виде мошенничества
В сети рассказали о новом виде мошенничества — на проспекте Отрадный в Киеве некая женщина собирала деньги для помощи несуществующей жертве буллинга — ученице первого класса. Как сообщила свидетель инцидента в Facebook, речь шла о первокласснице школы № 13, которую, по словам мошенницы, сильно избила группа пятиклассниц. Подобные случаи, увы, в Киеве давно не являются редкостью. Так, в середине марта в сети появилось видео «показательного» избиения девочки во дворе школы № 294.
Далее последовала просьба помочь на лечение ребенка, который якобы находится в Охматдете.
«Кроме мамы, которая еле сводит концы с концами, у девочки никого нет, а лечение стоит дорого, вот она и собирает (дословно) „с миру по нитке“, чтобы спасти бедную девочку», — рассказала киевлянка.
Подтвердить подлинность истории просительница ничем не могла, однако предложила собеседнице отправиться с ней в школу, где якобы ее ждал директор школы и весь педсостав (дело было после 21:00).
В конце-концов автор истории сделала вид, что готова выложить некую сумму, потребовав сфотографировать «волонтера». После этого женщина попросту сбежала.
Напомним, на Донетчине разоблачили преступников, присваивавших себе деньги, которые сердобольные люди перечисляли на лечение онкологического заболевания у ребенка.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?