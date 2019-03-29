Собирают деньги для жертв буллинга: украинцев предупредили о новом виде мошенничества

Происшествия

В сети рассказали о новом виде мошенничества — на проспекте Отрадный в Киеве некая женщина собирала деньги для помощи несуществующей жертве буллинга — ученице первого класса. Как сообщила свидетель инцидента в Facebook, речь шла о первокласснице школы № 13, которую, по словам мошенницы, сильно избила группа пятиклассниц. Подобные случаи, увы, в Киеве давно не являются редкостью. Так, в середине марта в сети появилось видео «показательного» избиения девочки во дворе школы № 294.

Далее последовала просьба помочь на лечение ребенка, который якобы находится в Охматдете.

«Кроме мамы, которая еле сводит концы с концами, у девочки никого нет, а лечение стоит дорого, вот она и собирает (дословно) „с миру по нитке“, чтобы спасти бедную девочку», — рассказала киевлянка.

Подтвердить подлинность истории просительница ничем не могла, однако предложила собеседнице отправиться с ней в школу, где якобы ее ждал директор школы и весь педсостав (дело было после 21:00).

В конце-концов автор истории сделала вид, что готова выложить некую сумму, потребовав сфотографировать «волонтера». После этого женщина попросту сбежала.

Напомним, на Донетчине разоблачили преступников, присваивавших себе деньги, которые сердобольные люди перечисляли на лечение онкологического заболевания у ребенка.

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