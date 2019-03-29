Украина

Лоукостеры запускают рейсы из Одессы в Польшу, Германию и Италию

Крупнейший в Европе лоукостер Ryanair запустит рейсы из международного аэропорта «Одесса» в Польшу — Краков, Катовице, Вроцлав, а также в Берлин (Германия). Об этом на пресс-конференции представителей ирландской авиакомпании и украинского аэропорта.

В частности, программа полетов Одесса — Краков на круглогодичной основе стартует с июня 2019 года, рейсы будут выполняться три раза в неделю. Полеты из Одессы в Катовице, Вроцлав и Берлин начнутся с октября, периодичность — дважды в неделю.

В ноябре 2018 года коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайан заявил, что лоукостер подал заявки на полеты из трех городов Италии в Украину, однако столкнулся с трудностями из-за позиции итальянских властей.

Авиационные власти Италии (ENAC) предоставили право начать полеты по маршруту Одесса — Рим лоукостеру Ernest Airlines, который выиграл тендер у Ryanair. Полеты Одесса — Рим с частотой два раза в неделю Ernest Airlines сможет начать с 19 апреля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ryanair планирует в октябре 2019 года начать полеты Киев — Мадрид. Также с октября анонсированы четыре новых направления из Украины в Германию — из Киева в Дюссельдорф, Франкфурт-Хан, Карлсруэ и Нюрнберг.

Также сообщалось, что популярные лоукостеры подняли стоимость провоза багажа. И уже за это поплатились: антимонопольный орган Евросоюза оштрафовал авиакомпании Wizz Air и Ryanair на 1 млн евро и 3 млн евро соответственно.

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