Скандал с российскими ЗРК «Печора» получил продолжение (фото)

Украина

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с коллегами из Главного следственного управления спецслужбы блокировали международный канал поставки РФ вооружений в страны, в отношении которых действуют санкции ООН. Напомним, в Украине заблокировали поставку в Россию 36 зенитных ракет «земля-воздух» 5Б 27Д, которые входят в состав ЗРК С-125 «Печора» в полном боевом оснащении. Их выявили в одном из портов Одесской области.

«В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины по факту обнаружения на территории Украины места незаконного хранения 36 ракет 5В27Д к ЗРК С-125 „Печора“, принадлежащих ОАО „Рособоронэкспорт“, оперативники выявили еще арсенал оружия, — сообщили в СБУ. — Во время санкционированных следственных действий правоохранители дополнительно изъяли на территории одного из морских портов гранатометы РПГ-7, РПГ-18 и РПГ-22, противотанковые мины ТМ-62М, противопехотные мины МОН-100 и тротиловые шашки общим весом более двухсот килограммов».

Также обнаружены гранаты к РПГ-7, упаковки порохового заряда к ПГ-7ПМ, коробки с электродетонаторами и взрыватели МВЧ-62.

«Показательно, что военный груз ОАО „Рособоронэкспорт“ хранился не в соответствии с наименованиями и фактическими изделиями, а только по количеству тары и ориентировочным весом», — подчеркнули в СБУ.

Согласно имеющейся у спецслужбы информации, Россия использовала украинские порты как транзитную базу для поставок вооружения в третьи страны.

«С началом российской агрессии этот арсенал мог быть использован спецслужбами России для создания так называемых „закладок“ оружия на юге Украины для дестабилизации ситуации в регионе диверсионными группами, контролируемыми РФ», — отметили в СБУ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Донецке опозорились с выставкой об «агрессии ВСУ», показав ракету из России.

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